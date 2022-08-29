«Могут забыть о захвате Донбасса». Экс-командир роты батальона Айдар о попытках россиян увеличить свою армию — интервью 29 августа, 19:48 Эксклюзив НВ Украинская артиллерия на Донбассе (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Евгений Дикий, директор Национального антарктического научного центра, экс-командир роты батальона Айдар, рассказал в эфире Радио НВ, что попытки россиян пополнить живую силу для наступления и попытки захватить Донбасс целиком — уже можно считать иллюзиями.

— Все новости о третьем армейском корпусе, о том, что по сообщениям диктатора Путина, будет увеличена численность российской армии около двух миллионов, фактически скрытая мобилизация. Как вы воспринимаете все эти сообщения? Это какие-то логические действия, учитывая потери противника, или это определенные намерения, больше сигналы о намерениях для вас, как вы их трактуете?

Видео дня

— Для меня здесь нет абсолютно ничего неожиданного, наоборот, все ожидаемо, прогнозируемо. Сразу начнем с того, что ничего страшного не происходит. Приятного тоже, потому что любое усиление врага — это неприятно. И если у кого-то были иллюзии, что россияне уже сейчас готовы признать свое поражение, подчеркиваю, речь идет о готовности признать, а не о том, реально ли они войну проиграют, то, конечно, они еще на это совершенно не готовы и, по моему мнению, в ближайшее время — нет.

Притом что и для них самих, я имею в виду как минимум их военное командование, которое докладывают диктатору — не мне судить. Но как минимум их военное командование прекрасно понимает то же, что и мы, и западные эксперты, что по факту эта война уже проиграна. Вопрос только в том, какова будет цена этого проигрыша.

Но есть политика, политически российский режим категорически не готов признать военное поражение, поэтому вопреки военной логике, вопреки реальности, я бы сказал, они будут делать все, что только смогут, чтобы дольше не признавать поражение и пытаться оттягивать ситуацию. О ее переломе в их пользу уже даже речь не идет для них, но они будут пытаться это максимально затянуть и то, что называется на русском языке, «взять измором».

Когда они проиграли войну как таковую, теперь надеются выиграть в войне на истощение ресурса. И все эти вещи, увеличение армии, скрытая мобилизация и третий корпус — это все из этой серии. Дело в том, что на нашей территории находятся примерно 140 тысяч оккупантов, заходило к нам 180 тысяч. Это не значит, что 40 тысяч мы вывели из строя, на самом деле мы вывели из строя где-то вдвое больше, примерно 80 тысяч, но где-то 30−40 они за эти полгода смогли «наскрести» и таким образом наполовину, даже не полностью, наполовину залатать те дырки, которые мы им нанесли в личном составе.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.