Утилизация спецконтингента. Четверть всех наемников ЧВК Вагнера убиты под Бахмутом — интервью с Сергеем Грабским 17 января, 09:52 Эксклюзив NV Украинские военные недалеко от Соледара, Донецкая область, 14 января 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Сергей Грабский, военный эксперт, рассказал в интервью Radio NV, как российское командование и дальше готово использовать свой главный ресурс в виде тысяч солдат для попытки захватить украинскую территорию и не считаться с огромными потерями на поле боя.

— Начнем с вопроса, который для меня очень непонятен: каким образом формируются цели и можем ли мы понять, кто дает те цели, по которым Россия сейчас наносит такие удары?

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— Вопрос действительно сложный, раскрыть его будет очень трудно буквально за пять минут. Но если проанализировать то, с чем мы сейчас живем, то надо понимать, что противник абсолютно осведомлен о структуре критических объектов энергообеспечения на территории Украины, именно поэтому он наносит такие достаточно точечные и болезненные удары, как мы с вами видим. И это приводит к достаточно продолжительным отключениям света у нас. Речь идет о той информации, которую он собирал достаточно давно, еще до войны, и здесь не исключается работа и агентуры.

Именно поэтому есть такая просьба или даже требование наших государственных органов не сообщать о разрушениях, не сообщать о попадании, потому что это также является частью аналитической работы противника, когда он может по данным из открытых источников, чтобы вы понимали, 90% разведывательной информации получается из открытых источников, выяснить, куда, как, каким образом был нанесен удар. И потому мы не удивляемся, что в некоторых случаях мы видим попадание ракет противника уже в только что отремонтированные объекты.

Или они оценивают, как эти объекты были разрушены и целесообразно ли использовать на них дополнительные силы и средства. Идет не просто такое тупое засыпание нас ракетами, а речь идет о методичном нанесении ударов, которые, по мнению противника, приведут к тому, что энергетическая система Украины ляжет. Насколько у них хватит таких сил — сказать трудно, потому что положить энергетическую систему чрезвычайно сложно. Но создать некоторые проблемы для нас противник может.

— Соответственно, мы можем представлять себе, что, например, некоторые объекты, которые строились еще во времена Советского Союза, ясно, что детальные карты у россиян могли быть и наверняка есть. Но не исключаем также возможности работы какой-то агентуры здесь, правильно я понимаю?

— Абсолютно, и не только те, что строились во время Советского Союза, Россия, не забывайте, в том числе и космическое государство, у нее есть силы и средства и космической разведки для выяснения и уточнения данных по тому или иному объекту. Поэтому это комплекс мер, и мы должны так же комплексно противостоять.

— Я накануне прочитал характеристики ракеты Х-22, поразившей дом в Днепре. Меня очень расстроила фраза, что по тактико-техническим характеристикам она по проекту должна попадать в овал площадью четыре квадратных километра со стопроцентной вероятностью и в овал с площадью в один квадратный километр с 50% вероятности. Тем не менее, настолько неточные ракеты оккупанты тоже используют.