«У них никакой человечности». Мэр Авдеевки об обстреле коксохима и ситуации в городе — интервью 4 мая, 23:38 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Российский снаряд (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Россияне своим обстрелом Авдеевского коксохима в очередной раз доказали, что отвергают любую человечность, рассказал в эфире Радио НВ мэр Авдеевки Виталий Барабаш.

— Расскажите, пожалуйста, какова сейчас ситуация в Авдеевке? Мы знаем, что накануне были обстрелы, к сожалению, погибли и пострадали. Какие обновления по количеству людей, в каком они состоянии и какова ситуация в Авдеевке сейчас?

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— На данный момент ситуация очень сложная, потому что действительно каждый день работает вражеская авиация, ствольная артиллерия, работают системы залпового огня. По вчерашнему, на наш взгляд, очень трагическому случаю, на вчера имели семь погибших, суммарно за вчера 10 погибших и 20 раненых. Это все гражданские, ни одного военного, я говорю конкретно о гражданских лицах. На сегодняшний день также у нас есть раненые, также от авиации. Ситуация сложная, работают по всем системам ствольной артиллерии, залповому огню, и авиация, повторюсь, почти каждый день уже почти 10, может даже 11 дней авиация каждый день бомбит Авдеевку.

— Сколько гражданских остается в городе, есть ли возможность как-нибудь уехать сейчас?

— В целях безопасности именно гражданских граждан, горожан, я не буду называть абсолютные цифры. Но, по моему мнению, их остается в городе еще очень много. Возможность такая есть, но, к сожалению, к сожалению, люди не уезжают.

— Люди боятся выезжать или нужна какая-либо помощь из других регионов, в чем причина?

— Все возможности, которые могут быть только для эвакуации, мы предоставляем. В связи с тем, что, скажем так, не большое количество желающих уехать, мы уже со вчера ввели предварительную запись, потому что было несколько раз, что мы просто выезжали на эвакуацию и, к сожалению, ни один из местных жителей не выходил на эвакуацию. Так случалось, что мы отменяли эвакуацию, потому что некому было ехать. Потому мы сейчас предварительно записываем и вывозим.

— Скажите, пожалуйста, какая сейчас ситуация с заводом Коксохим, есть ли возможность продолжить процесс консервации? И когда это будет закончено, это поможет, чтобы люди все же соглашались ехать?

— После обстрела 13 марта завод не работает как таковой, я уже не раз подчеркивал это. Почему его обстреливали? У него уже не представляет интереса для того, чтобы его обстреливать, людей и так уже осталось там минимум. Просто вчерашняя ситуация еще раз показывает и доказывает, что для врага нет никакой человечности. Они делали это целенаправленно, знали, что в это время выезжают люди из смены, их было около 30 человек, и так произошло.

Они ударили, когда смена закончилась, люди должны были садиться в автобус и ехать по домам, удар был именно по автостанции авдеевского Коксохима.

— Не знаю, трудно что-то вам говорить, трудно просто говорить «держитесь», когда не можешь ничего с этим поделать. Поэтому я просто поблагодарю вас за вашу работу, пожелаю беречь себя, беречь Авдеевку. Надеюсь, что скоро будем с вами говорить о более хороших новостях.

— Спасибо, спасибо! Однозначно мы держимся, ВСУ на месте, мы также как представители местных властей, хоть и в погонах, мы на месте, мы работаем и я уверен, что мы победим, у нас другого пути не должно быть.

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