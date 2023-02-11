РФ завербовала около 1200 заключенных из Крыма — Генштаб 11 февраля, 19:48 Российские военные (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Российские оккупанты с целью компенсировать масштабные военные потери с начала февраля 2023 года завербовали в ЧВК Вагнер около 1200 человек из тюрем временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.



В то же время в городе Мариуполь Донецкой области захватчики организовали ремонт своей военной техники, которая специально была выведена из строя российскими военнослужащими, чтобы не участвовать в боевых действиях.

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Как отмечается, во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области в период с 7 по 9 февраля наблюдались многочисленные случаи мародерства, совершенные российскими захватчиками. Прибывшие военнослужащие российских оккупационных войск активно загружают награбленное имущество в военные грузовики и вывозят за пределы области.

В Генштабе подчеркнули, что противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на пяти направлениях фронта.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций украинских войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения. За сутки враг обстрелял районы более 20 населенных пунктов.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 районов населенных пунктов.

На Бахмутском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов.

В Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 17 населенных пунктов

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон и пригород, а также районы более 20 населенных пунктов.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также украинские военные сбили самолет Су-25 и БПЛА типа Орлан.