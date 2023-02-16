Россия атакует Украину ракетами-ловушками и шарами, чтобы перегрузить системы ПВО — Подоляк 16 февраля, 21:43 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что страна-агрессор РФ использует ракеты-ловушки без взрывных боеголовок и воздушные шары для атак на Украину, чтобы отвлечь системы ПВО.

В интервью Associated Press Подоляк отметил, что россияне «определенно меняют тактику» по мере приближения годовщины войны. По словам Подоляка, цель ракет-ловушек — подавить системы ПВО Украины, предлагая слишком много целей.

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«Они хотят перегрузить нашу систему ПВО, чтобы получить дополнительный шанс поразить объекты инфраструктуры», — сказал Подоляк.

Подоляк сказал, что Россия сталкивается с «ракетным истощением», поэтому смешивает старые ракеты советской эпохи с «новыми ракетами, имеющими некоторую ценность».

Накануне в Киевской области и Киеве объявляли воздушную тревогу из-за воздушных целей в небе. В командовании Воздушных сил тогда заявили, что россияне снова запустили воздушные шары.

14 февраля российские оккупанты также запускали в воздушное пространство Украины шары с угловыми отражателями для разведки и отвлечения ПВО.