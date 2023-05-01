Россия забудет о реванше после приговора трибунала для Путина — Резников 1 мая, 15:57 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Глава Минобороны Алексей Резников убежден, что приговор трибунала для российского диктатора Владимира Путина и других чиновников Кремля станет сигналом для страны-агрессора забыть о попытке нового нападения и реванша.

В эфире телемарафона Резников рассказал, что на последней встрече в формате Рамштайн Украина с партнерами обсуждала так называемый Нюрнберге-2 — военный трибунал над руководителями России.

Видео дня

«Должен быть приговор международного трибунала для военных преступников Кремля и этой банды мафиози. Путин и его окружение должны сесть. Даже если он уже будет заочно осужден… Это будет главным сигналом для их потомков о том, что забудьте о реванше. Хотите быть нормальными людьми, жить в цивилизованном мире, ездить отдыхать, учиться, заниматься бизнесом — меняйтесь, принципиально меняйтесь, с точки зрения режима», — сказал он.

Резников добавил, что министры обороны разных стран поддерживают эту идею.

Также на вопрос, нужно ли для «дерашификации, денацификации России, разобрать ее на части», как был разделена Германия, Резников ответил, что принуждать к этому не надо, потому что РФ «это принудительное образование», которые самостоятельно «развалятся на национальные независимые субъекты».

«То есть парад суверенитетов на территории Российской Федерации нас всех ждет. Мы это точно увидим», — добавил он.

Резников отметил, что единственное, что интересует партнеров в этом плане, — как не допустить попадания ядерного оружия РФ в разные руки.

Министр напомнил, что Будапештский меморандум для Украины не сработал, на нее напал один из гарантов безопасности. Поэтому нужна новая архитектура безопасности, которой Украина сможет доверять, и которая сработает.

Инфографика: НВ

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут.