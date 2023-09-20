«ООН в тупике и недееспособна». Зеленский предложил разрешить Генассамблее ООН преодолевать вето

20 сентября, 19:08
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Владимир Зеленский в Совбезе ООН 20 сентября 2023 года (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Владимир Зеленский в Совбезе ООН 20 сентября 2023 года (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

ООН зашла в тупик в вопросе агрессии и не является дееспособной, заявил президент Владимир Зеленский во время заседания Совбеза ООН в среду, 20 сентября.

Глава украинского государства отметил, что «человечество уже не возлагает надежд на ООН, когда речь идет о защите суверенных границ наций».

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«Все в мире видят, что делает ООН недееспособной. В этом кресле в Совете Безопасности, которое Россия занимает незаконно из-за закулисных манипуляций после распада Советского Союза, сидят лжецы [на заседании присутствовал постпред страны-агрессора Василий Небензя], чья работа — оправдывать агрессию и геноцид, совершаемый Россией», — сказал он.

Видео дня

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/341282331558472

Зеленский добавил, что именно вето в руках России загнало ООН в тупик, и государство-агрессор использует свое право вето во вред всем остальным членам ООН.

Он призвал начать реформирование ООН и отметил, что ключевой реформой может стать применение права вето, которое не должно «служить оружием для тех, кто одержим ненавистью и войной».

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«Генеральной Ассамблее ООН следует дать реальную возможность преодолевать вето. Это первый необходимый шаг. При условии двух третей голосов, которые будут отражать свободу наций и из Азии, и из Африки, и из Европы, и из обеих Америк, и из региона Тихого океана — глобального квалифицированного большинства — вето должно реально преодолеваться, и такая резолюция Генеральной Ассамблеи должна быть обязательной для выполнения всеми государствами-членами», — сказал Зеленский.

Он также призвал сделать Совбез ООН подотчетной нациям мира и расширить представительство стран в Совбезе, а также расширить участие и доступ к работе Совбеза и его вспомогательных органов для всех членов Генассамблеи, не признанных агрессорами. При этом участие какого-либо члена Совбеза должно быть приостановлено на время, пока эта страна является агрессором.

Зеленский предложил внедрить систему предотвращения агрессии через «раннее реагирование» — в частности, введение мощных превентивных санкций.

«Украинские солдаты сейчас своей кровью делают то, что Совет Безопасности ООН должен делать своими голосованиями: останавливают агрессию и защищают принципы Устава ООН», — сказал глава государства.

Президент и первая леди Украины находятся с визитом в США. 19 сентября Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН, призвал восстановить действие Устава ООН и поддержать украинскую формулу мира.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия ООН Вето Совбез ООН Генассамблея ООН Агрессия РФ Владимир Зеленский Право вето Война России против Украины

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