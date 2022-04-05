Россия оккупирует кресло постоянного члена Совбеза ООН, которое досталось ей от СССР — Зеленский 5 апреля, 23:57 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что Россия оккупировала кресло постоянного члена Совета безопасности ООН, полученное от СССР.

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Глава государства напомнил, что во время выступления перед Совбезом ООН 5 апреля предложил провести в уже мирном Киеве глобальную конференцию по поводу того, как можно реформировать мировую архитектуру безопасности.

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«Совбез ООН существует, а безопасности в мире не существует… ООН не может выполнять функции, ради которых создавалась, и виновата в этом только одна страна — Россия, которая дискредитирует ООН и все остальные международные институции… пытается заблокировать все конструктивное и использовать глобальную архитектуру, чтобы распространять вранье и оправдывать зло, которое творит», — подчеркнул Зеленский.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия оказалась в кресле постоянного члена Совбеза ООН при крайне сомнительных обстоятельствах, и на это «почти 30 лет закрывали глаза». По мнению министра, с помощью тщательного юридического анализа можно доказать, что присутствие страны-агрессора в Совбезе ООН нелегитимно.

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