«Херсон — это ворота в Крым». РФ всячески хочет остановить продвижение ВСУ, что выглядит неконтролируемым хаосом — интервью с Подоляком

24 октября, 21:05
Эксклюзив НВ
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Михаил Подоляк (Фото:Офис Президента Украины / Facebook)

Михаил Подоляк (Фото:Офис Президента Украины / Facebook)

Автор: Алексей Тарасов

Пытаясь остановить деоккупацию Херсонской области, Кремль панически совершает ряд действий, которые выглядят неконтролируемым хаосом, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он убежден, что в России через некоторое время произойдет внутренняя мощная революция.

В интервью Радио НВ Подоляк рассказал, как связана «грязная бомба» с освобождением Вооруженными силами Украины Херсона, а также прокомментировал задержание президента предприятия Мотор Сич Вячеслава Богуслаева, работавшего на Россию.

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https://www.youtube.com/watch?v=eZeMbi95s3g

— Вы уже комментировали «грязную бомбу», о которой заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу. Но такого, мне кажется, мы еще не видели, когда сам Шойгу звонит по телефону четырем министрам обороны — США, Великобритании, Франции, Турции. Как вы это объясняете?

— Во-первых, Шойгу сегодня выполняет функцию только пропагандиста, потому что с точки зрения военной подготовки он несостоятелен. Для этого его используют в статусе министра обороны. Он напрямую звонит другим министрам обороны и о чем-то говорит.

Вторая составляющая. Это действительно странно. Они восемь месяцев воюют (уже девятый будет, как они воюют с Украиной), и все это время россияне говорили вроде бы правду, о трех днях, о том, как они воюют, о том, что они обстреливают только воинские части и прочее. И тут он ни с того, ни с сего звонит, говорит: «Мы здесь о какой-то „грязной бомбе“ хотим вас предупредить». То есть это выглядит как спланированная информационная акция, когда говорит о «грязной бомбе».

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До этого они говорят еще о возможности подрыва дамбы на Каховском водохранилище. Это выглядит как информационная спланированная акция.

Третье. Сегодня (и, кстати, [министр обороны США Ллойд] Остин об этом сказал), что Украина точно не пойдет на эскалацию в любом виде, потому что это не будет иметь никаких ни стратегических, ни военных целей, ни целей по освобождению территорий на юге Украины.

И потому все, что говорит Шойгу, выглядит именно как совершенно сознательно спровоцированная информационная составляющая.

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— По мнению военного эксперта по Израилю Игаля Левина, Россия хочет создать у наших западных партнеров ощущение неконтролируемого хаоса. Может ли впечатление неконтролируемого хаоса каким-либо образом остановить помощь наших партнеров?

— Впечатление неконтролируемого хаоса сегодня есть, но у РФ. [Об этом свидетельствуют] все их шаги: панически [объявляется] мобилизация, панически [вводится] военное положение в ряде областей, панически [организовываются] территориальные самообороны на захваченных, оккупированных территориях, панически закрытые границы, панически частично создают штабы в Кабинете министров, который [Михаил] Мишустин возглавляет, которые должны усилить поставку оружия в русскую армию. Панические переговоры с Ираном и получение всех дронов-камикадзе и так далее.

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То есть панические процессы идут в России. И это в прямом эфире, это очевидно.

Касательно того, что происходит в Украине. Наши партнеры практически рядом с нами, они смотрят за этим, они видят, что мы делаем и стратегически, и тактически, и с точки зрения освобождения территорий, и с точки зрения планирования операций, и с точки зрения использования тяжелого оружия, которое мы постоянно с нашими партнерами обсуждаем. Это не просто какое-то изолированное пространство, где что-то происходит. Всё происходит в рамках определенных коммуникаций.

И выглядит весьма странно, что есть такие мнения, что кто-то может поверить, что некое хаотичное есть в Украине и абсолютно планируемое в России.

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