У России уже нет сил атаковать больше чем на одном направлении фронта — Данилов

7 июля, 09:14
Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Алексей Данилов/facebook.com)

Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Алексей Данилов/facebook.com)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что спустя четыре месяца после начала полномасштабного вторжения появились признаки истощения арсенала России. У нее больше нет сил для проведения атак более чем на одном фронте.

Как сообщаетThe Wall Street Journal, после первых тактических ошибок Россия нашла работающую стратегию. На начальном этапе вторжения российские войска пытались совершить прорывы вглубь украинской территории. Они в значительной степени потерпели неудачу и потеряли элитные подразделения. Сейчас армия РФ наступает медленно под прикрытием артиллерии.

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Данилов подтвердил, что Россия собирает «очень большую концентрацию артиллерии и бронетехники на каждом квадратном километре, с которой мы не в состоянии справиться». В результате они получают преимущество, поэтому Украина сейчас вынуждена вести оборонную войну.

Украинские силы стремятся замедлить продвижение России, истощая их и готовясь к контратаке, когда они смогут применить больше западного оружия.

По словам Данилова, прибытие в Украину РСЗО HIMARS дали ВСУ возможность дотянуться до ранее недосягаемых целей российской армии, отметив, что российские силы «беззащитны» перед этими ракетными системами.

Он добавил, что Украине понадобятся еще десятки HIMARS.

https://www.youtube.com/watch?v=rf5B0pxVjIc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Алексей Данилов Война России против Украины

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