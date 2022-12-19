РФ уничтожает Ханский дворец в Бахчисарае — Ткаченко 19 декабря, 12:18 РФ уничтожает историческую память крымскотатарского народа (Фото:t.me/otkachenkokyiv)

Российские оккупанты уничтожают ради новостроя Ханский дворец в Бахчисарае.

Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.

По его словам, целью кремлевского режима является уничтожение исторической памяти крымскотатарского народа.

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«Ханский дворец в Бахчисарае — уникальный крымскотатарский единственный архитектурный памятник, который является свидетельством существования, развития, этногенеза крымских татар на этой территории. Оккупанты его уничтожают. Они демонтируют крышу и ансамбль цветных витражей Золотого кабинета, заменяют старинную кровлю современными строительными материалами. То есть стирают национальную память новостроем», — рассказал Ткаченко у себя в Telegram-канале.

В связи с этим он призвал ЮНЕСКО обратить внимание «на принципы и действия ее постоянного члена».