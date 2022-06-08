Россия сядет за стол переговоров после поражения на поле боя — Кулеба

8 июня, 20:41
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Россия сядет за стол переговоров, когда потерпит поражение на поле боя, убежден министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Россия говорит, что требование президента Владимира Зеленского отступить за линию 24 февраля является несерьезным. Это доказывает, что Россия по-прежнему нацелена на войну, а не на дипломатию», — написал Кулеба в Twitter.

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По мнению Кулебы, Кремль посылает сигнал всему миру: «путь России к столу переговоров лежит через поражения на поле боя».

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1534561571187335174
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Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что требования Зеленского отвести войска РФ на позиции, которые они занимали до вторжения 24 февраля, российскую сторону не устраивают, поэтому Украина якобы должна «изменить свои подходы, которые мы были бы готовы принять за основу».

https://www.youtube.com/embed/V1LUQQGFJDA
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Переговоры Дмитрий Кулеба

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