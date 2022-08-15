«Политическое клеймо». Велика вероятность, что Россию признают государством — спонсором терроризма — Кулеба 15 августа, 22:45 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что на данный момент велика вероятность признания России государством — спонсором терроризма.

В интервью Дмитрий Гордону отвечая на вопрос о том, насколько велика вероятность того, что Россию признают государством — спонсором терроризма, он сказал: «Велика, чем дольше идет война, тем больше будет вероятность».

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«Во всем мире статус государства — спонсора терроризма — это политическое клеймо, но в одной стране мира статус государства — спонсора терроризма имеет конкретные юридические последствия. Это США», — сказал министр.

Кулеба сообщил, что этот вопрос президент Украины Владимир Зеленский лично, держит на контроле и «определил его как приоритет». Но, по словам министра, американцы сопротивляются, потому что для их страны это решение будет иметь последствия в отношениях с Россией.

«Но мы работаем, чтобы это произошло. И Россия помогает сильно. Жаль, что ценой наших жизней. Но они не покладая рук, вносят свой вклад в эту копилку», — сказал Кулеба.

Ранее страна-агрессор заявила США, что если Вашингтон признает РФ страной — спонсором терроризма, Кремль сочтет такой шаг «точкой невозврата» в российско-американских отношениях.

Понятие «государство — спонсор терроризма» — термин, используемый Госдепартаментом США для обозначения тех стран, «которые неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма». Решение о признании той или иной страны «спонсором терроризма» принимает госсекретарь США.

По состоянию на лето 2022 года в американский список государств — спонсоров терроризма входят четыре страны: Куба, КНДР, Иран и Сирия.

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