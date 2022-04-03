Россия устно согласилась на предложения Украины, кроме вопроса Крыма — Арахамия 3 апреля, 04:13 Цей матеріал також доступний українською Члены украинской делегации на переговорах в Стамбуле, Турция, 29 марта 2022 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Глава фракции Слуга народа и глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что российская сторона устно приняла предложения Украины, озвученные на переговорах в Стамбуле, кроме вопроса Крыма.

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В эфире общенационального марафона вечером 2 апреля Арахамия сказал, что Россия «в принципе уже предоставила свой официальный ответ — они принимают эту позицию, за исключением вопроса Крыма». По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, официального подтверждения в письменном виде пока нет.



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«Вчера [1 апреля] в режиме видеоконференции мы услышали, что российская сторона не возражает против таких позиций, и дальше мы двигаемся больше с юридической точки зрения… Они тоже подтвердили нашу тезу, что драфты документов уже достаточно наработаны, чтобы проводить консультации между президентами Украины и России».

В Турции 29 марта прошли переговоры делегаций Украины и России. После их завершения украинская делегация сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины на фоне полномасштабного вторжения России.



Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.



Украина хочет получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО. Государства будут обязаны оказать помощь Украине в случае военной агрессии.



По словам советника главы Офиса президента и члена украинской делегации Михаила Подоляка, в отдельном пункте мирного договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно оккупированного Крыма и Севастополя. Вопрос оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей предлагается обсудить во время встречи Зеленского и Путина.



Решение по поводу возможного нейтралитета будет приниматься на всеукраинском референдуме.

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