Вице-спикер Госдумы заявил, что Россия «остановится на границе Польши». В Офисе президента отреагировали

8 мая, 06:02
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Михаил Подоляк (Фото:Офис президента Украины)

Михаил Подоляк (Фото:Офис президента Украины)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на заявления вице-спикера российской госдумы Петра Толстого о планах России продолжать полномасштабную войну против Украины, пока оккупанты не дойдут до «границы с Польшей».

Война России против Украины — главные события 7 мая

В интервью итальянской газете La Repubblica 3 мая Толстой сказал, что Россия закончит полномасштабное вторжение в Украину, которое в стране-агрессоре называют «операцией», «когда посчитает нужным».

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«Думаю, мы остановимся на границе с Польшей», — заявил он.

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В эфире канала Украина 24 в субботу, 7 мая, Михаил Подоляк отметил, что слова Толстого стоят в один ряд с заявлением главы МИД России Сергея Лаврова об Израиле.

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«Это все показывает, о чем думает политическая элита Российской Федерации. Об этом не просто думает Путин, об этом они думают, они живут этим, они в этом варятся. Это их кровеносные сосуды, по которым ходят эти заразные бактерии желания уничтожить всех. Это прямое указание на то, что они хотят уничтожить Украину как государство. Это и есть геноцид… в смысле государственной принадлежности украинцев», — сказал он.

Подоляк напомнил, что от российской элиты звучат призывы применить ядерное оружие, чтобы «стереть с лица Земли ту же Великобританию», или заявления о «неонацизме» в Израиле.

«Все это на самом деле не просто слова — это и есть то внутреннее переживание, в котором сегодня Российская Федерация живет. Это проблема, с которой мы должны решить, что делать. Не только мы, но и весь мир», — добавил советник главы ОП.

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские оккупанты планировали провести блицкриг и захватить как можно больше украинских территорий за три дня, но понесли значительные потери и отступили с севера Украины. Сейчас основные усилия противника направлены на то, чтобы попытаться установить контроль над Донецкой и Луганской областями и удержать сухопутный коридор с оккупированным Крымом.

Путин стал угрозой жизни на Земле – Яковина

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Российская пропаганда Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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