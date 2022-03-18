Путин в роли китайской торпеды. Почему Пекин не спешит помочь США обуздать агрессора 18 марта, 23:30 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Джо Байден и Си Цзиньпин два часа общались об Украине и отношениях между своими странами (Фото:english.news.cn)

Россия расшатывает мировой порядок в интересах Китая. Поэтому Вашингтон и Пекин имеют противоположные интересы в вопросе сдерживания агрессии Москвы.

18 марта, в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин обсудил с президентом США Джозефом Байденом двусторонние отношения. Среди главных тем обсуждалась война в Украине. Беседа состоялась по инициативе американской стороны и продолжалась около двух часов.



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О чем говорили



Си Цзиньпин отметил в разговоре с Байденом, что межгосударственные отношения не должны переходить в стадию конфронтации. «Конфликт и конфронтация не в чьих-либо интересах. Мир и безопасность — самое дорогое сокровище международного сообщества», — цитируют слова китайского лидера информационное агентство Синьхуа. Он отметил, что после встречи с Байденом в ноябре прошлого года ситуация в мире претерпела серьезные изменения. «Украинский кризис (война в Украине — ред.) — это то, чего мы не хотим видеть», — добавил он.

Си также считает, что две крупнейшие экономики мира США и Китай должны не только вести развитие китайско-американских отношений по правильному пути, но и выполнять свои международные обязанности и прилагать усилия для мира и спокойствия на всей планете.



Недавно Фань Сяньжун, чрезвычайный и полномочный Посол КНР в Украине высказал поддержку Киеву: «Китай останется навсегда хорошей силой для Украины». Его коллега в США Цинь Ган сделал похожее заявление: «Конфликт между Россией и Украиной не идет на пользу Китаю. Территориальная целостность всех стран, в том числе и Украины, должны соблюдаться». А вот МИД Китая, несколько иначе высказывает позицию по отношению к стратегическому партнеру Киева. По их мнению, в войне в Украине есть вина Вашингтона: «США должны задуматься над той ролью, которую они сыграли в украинском кризисе… не подливать масла в огонь и перекладывать вину на других», — заявил официальный представитель МИД Китая.



Петр Шевченко, аналитик по Китаю в комментарии НВ отметил, что разговор Байдена и Си важен, но в контексте будущих отношений Пекина и Вашингтона вряд ли станет точкой перезагрузки: «Это проходное общение с попыткой сделать вид, что все хорошо. Фразы [китайской стороны]о том, что они за целостность — правда, потому что у них самих проблема с Тайванем. Но все эти заявления «о мире» более ритуальны и позволяют им «сохранить лицо».



На взгляд аналитика, экономического конфликта между Китаем и Западом не избежать, поскольку США определили Китай главным конкурентом. Вашингтон будет мешать Пекину стать мировым экономическим лидером.

Что в упор не замечают американцы

Американцы пытаются повлиять на Китай, чтобы он не помогал России в войне с Украиной и угрожают Пекину санкциями. По данным CNN, в Белом доме еще дебатируется будущее наказание для Китая, если какая-либо помощь России будет оказана. Тем не менее, по сообщениям западных СМИ, Китай якобы уже готов оказывать помощь России.



Китайцы отрицают помощь РФ, но вместе с этим яростно критикуют американские санкции против страны-агрессора.



Их посол в США указывает на несуразность высказанных американских ультиматумов их стране: «Размахивать дубинкой санкций против китайских компаний, стремясь при этом к поддержке и сотрудничеству Китая — просто не получится».

Во время разговора, Байден надеялся объяснить Си Цзиньпину риски поддержки России в войне, будь то военная или финансовая помощь. Он должен был «ясно дать понять, что Китай будет нести ответственность за любые действия, которые он предпримет для поддержки российской агрессии, и мы без колебаний возьмем на себя расходы», — сказал Блинкен перед телефонным разговором.



Аналитик Шевченко обращает внимание на интересный момент: В Украине, Японии и англоязычных СМИ постоянно витает тезис о том, что Китай должен бросить РФ и вместе с Западом сдерживать Москву. Но это не совсем в интересах Пекина.



«Если бы китайцам было выгодно сдерживать Россию, они бы это делали, но этого не происходит»

Какая выгода Китаю от сотрудничества с Москвой?



— Россияне расшатывают международный порядок, буквально становясь торпедой, и отвлекают США от Китая. Пекин предпочитает многополярный мир, где он будет бороться за первенство, в первую очередь, экономическое. Россия подыгрывает Китаю, разрушая мировую систему;



— Из-за западных санкций Китай получит дешевый доступ к ресурсам РФ (энергоносители в первую очередь, а затем могут быть и редкоземельные металлы, вода);



— Российские военные технологии. Система перехвата баллистических ракет;



— Допущение Китая в Арктику и в целом транзит через РФ;



— Поддержка Москвой Китая во время возможного предстоящего конфликта с Японией;



— Нейтрализация террористических угроз в Афганистане и в других локациях, где Китай отвечает за экономику, а РФ за вектор безопасности. Главный тезис таков: сейчас Китай становится тылом РФ, затем РФ будет тылом Китая.



Согласно официальным данным Китая, торговля между Европейским союзом и Китаем в прошлом году превысила 800 миллиардов долларов, а торговля между США и Китаем составила более 750 миллиардов долларов, в то время как его торговля с Россией составила чуть менее 150 миллиардов долларов.



«Да, объем торговли огромен с западными странами, но с 2008 года Китай перестал расти благодаря экспорту, рынки начали падать. С 2008 по 2020 год Китай рос благодаря инвестициям в строительство. Теперь он делает ставку на увеличение доходов китайцев и свой рынок (концепция двойной циркуляции), где будет продавать продукцию, если потеряет западные рынки», — поясняет аналитик. И добавляет, что вскоре Китай станет самым крупным потребителем вместо США. После его Пекин планирует обеспечить экономический рост благодаря расходам на укрепление армии.

На западе из-за кризиса продолжится падать потребление, поэтому американцы и европейцы будут покупать меньше товаров, то есть китайский экспорт еще больше просядет.

Китай заботится своей долгосрочной выгоде и хочет стать экономическим лидером. Это мечта Си Цзиньпина. Он знает, что США просто так не уступят. Поэтому готовится к противостоянию, где на него могут быть наложены санкции, а западные рынки Китай может потерять.

Но все равно у него будут рынки Азии, Африки, Европы, Латинской Америки.



Эксперт Шевченко делает вывод: китайцы подыгрывают России, чтобы давить на США. Вашингтон это понимает, но ничего сделать сейчас не может, поэтому продолжает сдерживать Китай.

Справедливо и то, что Китаю невыгодна продолжительная война в Украине из-за очень сильного ослабления РФ, падения рынков и возможных американских санкций. Пекин к ним не готов, по крайней мере, пока.

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