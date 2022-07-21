Россия распространяет фейки, чтобы сорвать поставки западного оружия Украине — МИД 21 июля, 17:03 Работа американских систем HIMARS в Украине (Фото:Pavlo Narozhnyy/via REUTERS)

Страна-агрессор Россия распространяет фейковые новости, чтобы сорвать поставки западного оружия в Украину. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в Twitter.

Николенко подчеркнул, что Россия начинает распространять фейки о неправомерном использовании оружия в Украине, когда западные партнеры увеличивают военную помощь, а оккупанты несут большие потери на фронте.

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«Они делают это, чтобы сорвать поставки оружия, которое играет решающую роль в освобождении территории Украины», — пишет спикер.

20 июля стало известно, что США и их союзники передадут Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMAR.

Ранее украинская разведка сообщала, что Россия активизировала деятельность своих спецслужб в странах восточной Европы, чтобы сорвать поставки оружия в Украину.

Заместительница министра обороны Анна Маляр сообщала, что Россия прилагает все усилия, пытаясь сорвать поставки вооружения Украине.

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