Россия распространяет фейки, чтобы сорвать поставки западного оружия Украине — МИД
Работа американских систем HIMARS в Украине (Фото:Pavlo Narozhnyy/via REUTERS)
Страна-агрессор Россия распространяет фейковые новости, чтобы сорвать поставки западного оружия в Украину. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в Twitter.
Николенко подчеркнул, что Россия начинает распространять фейки о неправомерном использовании оружия в Украине, когда западные партнеры увеличивают военную помощь, а оккупанты несут большие потери на фронте.
«Они делают это, чтобы сорвать поставки оружия, которое играет решающую роль в освобождении территории Украины», — пишет спикер.
20 июля стало известно, что США и их союзники передадут Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMAR.
Ранее украинская разведка сообщала, что Россия активизировала деятельность своих спецслужб в странах восточной Европы, чтобы сорвать поставки оружия в Украину.
Заместительница министра обороны Анна Маляр сообщала, что Россия прилагает все усилия, пытаясь сорвать поставки вооружения Украине.
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