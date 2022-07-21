Россия распространяет фейки, чтобы сорвать поставки западного оружия Украине — МИД

21 июля, 17:03
Работа американских систем HIMARS в Украине (Фото:Pavlo Narozhnyy/via REUTERS)

Работа американских систем HIMARS в Украине (Фото:Pavlo Narozhnyy/via REUTERS)

Страна-агрессор Россия распространяет фейковые новости, чтобы сорвать поставки западного оружия в Украину. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в Twitter.

Николенко подчеркнул, что Россия начинает распространять фейки о неправомерном использовании оружия в Украине, когда западные партнеры увеличивают военную помощь, а оккупанты несут большие потери на фронте.

Видео дня

«Они делают это, чтобы сорвать поставки оружия, которое играет решающую роль в освобождении территории Украины», — пишет спикер.

https://twitter.com/olegnikolenko_/status/1550102194749407232?s=21&t=WaZrD3h_q3LQieNMkk5cYg
Читайте также:

Защитники Украины стреляют из РСЗО HIMARS (Фото:Pavlo Narozhnyy/via REUTERS) Россия пытается, но не может помешать доставке западного оружия в Украину — Пентагон

20 июля стало известно, что США и их союзники передадут Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMAR.

Ранее украинская разведка сообщала, что Россия активизировала деятельность своих спецслужб в странах восточной Европы, чтобы сорвать поставки оружия в Украину.

Заместительница министра обороны Анна Маляр сообщала, что Россия прилагает все усилия, пытаясь сорвать поставки вооружения Украине.

https://www.youtube.com/embed/2UBq7CleE-s
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Оружие Фейк Войска РФ

Эксклюзивы НВ

Официальный курс доллара 21 июля вырос на 25% (Фото:Владимир Solomyanii\Unsplash)
36,6 грн/$ /
Почему повышение официального курса доллара полезно для экономики — объясняют Милованов, Сульжик, Дубогрыз
21 июля, 14:04
Финансы
Тимоти Эш
Британский экономист, эксперт по вопросам Украины
Последний шанс Путина

Пять соображений по поводу ситуации вокруг Северного потока и газа в Европе

21 июля, 13:00
Мнения
Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
«Жест доброй воли не прокатит» /
Потеря россиянами Херсона обернется для режима Путина неизведанным периодом правления — Яковина
21 июля, 10:01
Страны
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X