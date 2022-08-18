Вражеская операция. Фейк о конфликте Генштаба и Банковой придумала Россия — Минобороны

18 августа, 00:39
Анна Маляр, заместительница министра обороны (Фото:Министерство обороны Украины)

Анна Маляр, заместительница министра обороны (Фото:Министерство обороны Украины)

Заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что российские пропагандисты распространяют фейк о «конфликте» между Генеральным штабом ВСУ и Офисом президента с Минобороны.

В среду, 17 августа, Маляр написала у себя в Facebook, что «конфликт» между высшими органами военно-политического руководства Украины — это вражеская информационно-психологическая операция. По ее словам, этот нарратив распространяют как российские, так и некоторые украинские ресурсы и спикеры.

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Замминистра сказала, что тактическая цель такой операции — распространять нужную агрессору идею и манипулировать восприятием событий, оперативная цель — создать конфликт внутри руководства Украины и украинского общества, а стратегическая — ослабить центр принятия государственных решений и оборонный и наступательный потенциал.

«Простыми словами: если мы все между собой перессоримся, нас легче сломать и завоевать. Этого враг и добивается. Зачастую манипулятивные месседжи информационной операции привлекают внимание своими вопиющими заголовками, которые непременно вызывают бурную эмоциональную реакцию», — объяснила Маляр. Она также добавила, что обычно в таких сообщениях ссылаются на «неопределенные и неоднозначные источники».

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/pfbid0otDpG9k1vSQziy1AZv4one4vP6PvPcRzTsrxNQMfNjSdTSsWUHbbjBkJP8kwWUv4l

2 августа Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила организованную группировку, которая создала мощную ботоферму для дискредитации руководства Украины. Боты в том числе распространяли контент о якобы конфликте между руководством ОП и главнокомандующим ВСУ.

По данным источника НВ в правоохранительных органах, к ботоферме причастна партия Европейская солидарность. В политсиле это опровергли и назвали информацию политическим заказом.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Фейк Министерство обороны Украины Российская пропаганда Офис президента Украины Война России против Украины Анна Маляр Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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