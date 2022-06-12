«Это не сработало». Россия пыталась создать хаос, панику и страх, чтобы Украина подписала капитуляцию — Резников 12 июня, 20:09 Цей матеріал також доступний українською Министр обороны Украины Алексей Резников (Фото:Олексій Резніков/facebook.com)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, Россия пыталась создать хаос, панику и страх, чтобы заставить Киев подписать капитуляцию.

«Они пытаются создать достаточно хаоса, паники и страха, чтобы заставить нас подписать акт о капитуляции. Это не сработало. Мы даже близко не подошли к такому настроению», — сказал он в интервью Economist.

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Резников добавил, что Россия не считает мирные соглашения постоянными, а украинцы никогда не пойдут на территориальные уступки РФ.

Министр также называл усталость союзников «естественной психологической реакцией на стресс» и добавил, что у их лидеров есть «внутренние проблемы», о которых нужно беспокоиться. По мнению Резникова, для Франции и Германии Украина является раздражающим препятствием на пути к комфортной жизни.

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