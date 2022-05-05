«Пугалки» о ленд-лизе. Россия пытается любыми путями остановить процесс перевооружения Украины — политолог 5 мая, 06:40 Цей матеріал також доступний українською США поставляют Украине противотанковые ракеты Javelin (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Итогом перехода украинской армии с устаревших советских образцов на современные западные будет военное поражение РФ и крах путинского режима, поэтому Кремль использует все ресурсы, чтобы остановить или замедлить поставки оружия в Украину. Об этом пишет в своей колонке политолог, преподаватель КНУ имени Шевченко Петр Олещук.



Основной метод агрессора — военный. «Забыв» о других целях, армия РФ бьет по объектам железнодорожной инфраструктуры Украины, надеясь сорвать цепи поставок, отметил он.

Видео дня

«Но, очевидно, сосредоточиться только на этом они не могут, поэтому бросают все информационные ресурсы на то, чтобы хоть как-то остановить процесс перевооружения Украины», — написал автор.

В информационной дискредитации западной помощи Украине задействованы высокопоставленные московские «лидеры».

«Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин начал пугать украинцев „страшными долгами“ от ленд-лиза. Хотя это не так, и поставки по такой схеме вообще не потребуют от нас оплаты реальной стоимости вооружений, однако многочисленные боты разнесли этот бред и у нас по информационному пространству. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев тоже нас пугал страшными наказаниями и последствиями», — напомнил Олещук.

Подключились и европейские псевдоинтеллектуалы, «для которых мир — это капитуляция перед вооруженным убийцей», а также американский «правый» телекомментатор Такер Карлсон, утверждающий, что «США не могут отследить, куда идет оружие, направляемое Киеву». Цель — срыв поставок оружия от Штатов и других стран, которые согласовали совместные шаги на базе в Рамштайне.

«Надо понимать, что в нашем Министерстве обороны создан механизм учета и распределения имущества, поступающего для нужд ВСУ из-за границы. И, очевидно, эта система удовлетворяет наших партнеров. Лучший индикатор этого — количество рейсов военно-транспортных самолетов США, ежедневно направляющиеся только в польские города рядом с украинской границей, — написал политолог. — Очевидно, что именно от эффективности использования западного оружия зависела скорость его поступления. ВСУ доказали, что они могут все это использовать должным образом, показали необходимые темпы освоения новых видов оружия».

По словам Олещука, партнеры и союзники Украины хорошо осведомлены о том, как их оружие и техника используется на фронте.

«Более того, для них эта информация — максимально интересна, и они ее собирают. И потом будут использовать. В итоге переход украинской армии от устаревшего советского вооружения на современные образцы продолжится ускоренными темпами и с максимальным результатом», — подытожил он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.