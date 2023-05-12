Оккупанты уже внутренне готовы к поражению и проиграли войну в своих мыслях — Зеленский 12 мая, 18:49 Владимир Зеленский (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 12 мая, сообщил, что российские оккупанты уже внутренне готовы к поражению и проиграли войну в своих мыслях.

Во время вечернего видеообращения Зеленский сообщил, что во время Ставки главнокомандующего заслушал доклады командующих оперативных направлений, а также доклады главкома Валерия Залужного, министра обороны Алексей Резникова, министра стратегпрома Александра Камышина.

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«Оккупанты уже внутренне готовы к поражению. Они уже проиграли эту войну в своих мыслях. Мы должны ежедневно давить на них так, чтобы их же ощущение поражения превращалось в их бегство, их ошибки, их потери», — подчеркнул президент.

В четверг, 11 мая, в российских провоенных пабликах появилась волна сообщений об успехах ВСУ в Донецкой области, а также о якобы необычной активности, подготовительных действиях и движении украинских сил на нескольких других участках фронта.

Российские «военкоры» почти одновременно начали публиковать сообщения, близкие по настроениям к паническим.

Ранее в Минобороны заявили, что за неделю ВСУ не потеряли ни одной позиции в Бахмуте. 12 мая там заявили, что вражеские войска наступают на востоке на нескольких направлениях, а ВСУ осуществляют оборону, включающую контрштурмы и активные действия.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине для начала контрнаступления нужно еще немного времени — военные ждут технику.