Летнее обострение агрессивной мимикрии. Россия предложила на Совбезе ООН обсудить «неонацизм в Украине» 7 июля, 04:45 Совбез ООН (Фото:Sergiy Kyslytsya/Twitter)

Российская делегация в ООН предложила 11 июля провести неформальную встречу Совета безопасности, обсудив «неонацизм в Украине».

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал такое предложение оккупантов «летним обострением агрессивной мимикрии».

«Летнее обострение агрессивной мимикрии — это когда миссия фашистской страны, которая по масштабам разрушений украинских городов превзошла нацистов и фашистов, организует в Нью-Йорке очередное беснование о „неонацистах“. Семь десятков дипломатов-путлерюгендцев в миссии РФ при оно зигуют!», — заявил Кислица.

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