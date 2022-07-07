Летнее обострение агрессивной мимикрии. Россия предложила на Совбезе ООН обсудить «неонацизм в Украине»

7 июля, 04:45
Совбез ООН (Фото:Sergiy Kyslytsya/Twitter)

Совбез ООН (Фото:Sergiy Kyslytsya/Twitter)

Российская делегация в ООН предложила 11 июля провести неформальную встречу Совета безопасности, обсудив «неонацизм в Украине».

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал такое предложение оккупантов «летним обострением агрессивной мимикрии».

«Летнее обострение агрессивной мимикрии — это когда миссия фашистской страны, которая по масштабам разрушений украинских городов превзошла нацистов и фашистов, организует в Нью-Йорке очередное беснование о „неонацистах“. Семь десятков дипломатов-путлерюгендцев в миссии РФ при оно зигуют!», — заявил Кислица.

Видео дня
https://twitter.com/SergiyKyslytsya/status/1544754443933163520
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https://www.youtube.com/watch?v=-5qrIJTxoGw
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия ООН Совбез ООН Война в Украине Война России против Украины

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