Россия серьезно повредила 40% энергетических объектов Украины — Зеленский 1 ноября, 19:42 Владимир Зеленский и Кадри Симсон в Киеве 1 ноября 2022 года (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 1 ноября, заявил, что российские оккупанты серьезно повредили около 40% энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время встречи с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон глава государства рассказал, что среди поврежденных российскими ударами объектов — ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.



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Зеленский и Симсон обсудили обеспечение энергетической безопасности Украины, и президент призвал Еврокомиссию координировать помощь со стороны ЕС. Он также предложил создать платформу для поддержки украинской экономики, в частности, энергетической сферы, по аналогии с форматом Рамштайн.



Зеленский призвал усилить энергетические санкции против России, в частности, ввести ценовые ограничения на российский газ и ограничить поставки российского сжиженного газа в страны ЕС.

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что правительства и компании 12 стран передадут Украине энергетическое оборудование.



Инфографика: НВ

31 октября Россия совершила новую массированную ракетную атаку на всю территорию Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в десяти регионах Украины. Большинство из поврежденных объектов — энергетические. Из 55 запущенных оккупантами ракет 45 сбили силы ПВО.

