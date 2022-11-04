Россия потеряла в Донецкой области больше, чем в двух Чеченских войнах вместе взятых — Зеленский 4 ноября, 22:41 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 4 ноября, заявил, что российские оккупанты потеряли в Донецкой области столько своих военных и боеприпасов, «сколько, наверное, не теряли в двух Чеченских войнах вместе взятых».

Глава государства рассказал, что самые жесткие бои на этой неделе идут на направлениях Бахмута и Соледара, защитники Украины держат позиции. Он также отметил действия бойцов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, которые уничтожают вражескую технику и живую силу на юге, и точную работу защитников из 406-й отдельной артиллерийской бригады.



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«Реальный уровень потерь России скрывается от российского общества. Даже мобилизацию свою они сейчас скрыли и просто врут людям, что якобы мобилизационная задача выполнена. На самом же деле в регионах России и на нашей оккупированной территории они продолжают собирать людей на гибель», — добавил Зеленский.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-террорист РФ потеряла около 74 840 своих военных, за минувшие сутки — 840.

Ранее пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что увеличение количества убитых оккупантов в последних сводках Генштаба связано с тем, что войска РФ предпринимают неудачные попытки штурма на востоке Украины.

Бахмут – это не крепость. Мы так не воюем – Сергей Череватый, ОК Схід https://www.youtube.com/embed/NEQL0sW_zkc