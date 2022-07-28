«До этого был только Афганистан». Как украинские военные проводят западное оружие проверку реальной войной — интервью 28 июля, 20:15 Эксклюзив НВ Украинские артиллеристы работают с французским САУ CAESAR (Фото:Генштаб ВСУ)

Андрей Цаплиенко, военный журналист, рассказал Радио НВ, что Вооруженные силы Украины фактически проводят боевую проверку западному оружию в реальной войне, ведь раньше такие образцы вооружения использовались только в небольших операциях.

— Я тоже обращаю внимание на реакцию местных людей и видел видео, где во время этих ночных ударов по Антоновскому мосту жители Херсона комментируют и говорят, что работает российская противовоздушная оборона, но она ничего не сможет сделать против наших ракет.

Видео дня

— Вопрос в том, что и наша противовоздушная оборона ничего не может сделать против реактивных систем залпового огня. Системы, которыми ударили по мосту, это были, очевидно, HIMARS, это комбинация РСЗО и высокоточного оружия. А против РСЗО, насколько я знаю и понимаю, нет никакого средства противовоздушной обороны. Невозможно противовоздушной обороне сработать против залпа, целого пакета ракет. Одну они собьют, две собьют, но их целый пакет. Так же и наша противовоздушная оборона, будем говорить, ничего не может поделать с теми Ураганами и Смерчами, которыми, например, обстреливают Харьков. Но ключевая разница: они этими системами бьют по жилым кварталам, по домам, по местам, где живут мирные жители. Украина ударила по военной цели, мосту, который является в данном случае ключевым объектом для контроля и оккупации Херсонской области со стороны российских войск.

— Как вы думаете, насколько важно теперь посмотреть на другую коммуникационную магистраль, наспитывающую россиян техникой и войсками в Крыму, а затем и на юге Украины — это Крымский мост?

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