Россия получает идеальный урок истории: никогда не смотри в сторону Украины — Подоляк

8 сентября, 20:11
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Подоляк подчеркнул, что этот урок должен закрепиться у последующих поколений на уровне безусловного рефлекса (Фото:ОПУ)

Подоляк подчеркнул, что этот урок должен закрепиться у последующих поколений на уровне безусловного рефлекса (Фото:ОПУ)

Россия, которая вторглась в Украину, на данном этапе войны получает идеальный урок истории, убежден советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Сейчас на разных направлениях, включая Харьковское, Россия получает идеальный урок истории в режиме реального времени», — пишет он в Twitter.

Подоляк подчеркнул, что этот урок должен закрепиться у последующих поколений на уровне безусловного рефлекса.

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«Он состоит из одного пункта: Никогда не смотри в сторону границы с Украиной. Никогда», — пишет Подоляк.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1567914321878843393

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия будет платить очень высокую цену в течение длительного времени из-за нападения на Украину, а для российского диктатора Владимира Путина война стала провалом.

Также глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли убежден, что стратегические цели Кремля в Украине провалились.

https://www.youtube.com/embed/kr2sHSwOI2I
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Вторжение Михаил Подоляк

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