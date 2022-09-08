Россия получает идеальный урок истории: никогда не смотри в сторону Украины — Подоляк 8 сентября, 20:11 Подоляк подчеркнул, что этот урок должен закрепиться у последующих поколений на уровне безусловного рефлекса (Фото:ОПУ)

Россия, которая вторглась в Украину, на данном этапе войны получает идеальный урок истории, убежден советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Сейчас на разных направлениях, включая Харьковское, Россия получает идеальный урок истории в режиме реального времени», — пишет он в Twitter.

Подоляк подчеркнул, что этот урок должен закрепиться у последующих поколений на уровне безусловного рефлекса.

Видео дня

«Он состоит из одного пункта: Никогда не смотри в сторону границы с Украиной. Никогда», — пишет Подоляк.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия будет платить очень высокую цену в течение длительного времени из-за нападения на Украину, а для российского диктатора Владимира Путина война стала провалом.

Также глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли убежден, что стратегические цели Кремля в Украине провалились.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.