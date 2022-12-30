Россия похитила 30 украинских мэров, семь из них все еще числятся пропавшими без вести — Кличко 30 декабря, 21:09 Виталий Кличко (Фото:КГГА)

Россия похитила 30 украинских мэров с начала полномасштабного вторжения в Украину. Семь глав городов до сих пор считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в интервью Spiegel.

«Мэры были мишенями повсюду. Россияне пытались арестовывать мэров и использовать различные методы, чтобы заставить их сотрудничать. По всей стране были похищены более 30 мэров, которые остались со своими общинами. Семь из них до сих пор числятся пропавшими без вести», — сказал Кличко.

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Он добавил, что в начале войны ситуация для мэров была сложной, поскольку они не знали нужно ли им эвакуироваться из оккупации.

«Мы несколько раз обращались к правительству за инструкциями: оставаться или эвакуироваться? Но четкого ответа мы не получили», — сказал Кличко.

Одним из похищенных украинцев остается мэр освобожденного Херсона Игорь Колыхаев. Его похитили во вторник, 28 июня, когда он приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся сотрудники горисполкома.

В августе заместитель председателя Херсонского райсовета Станислав Трошин заявлял, что в Херсоне российские оккупанты устроили пыточную в подвале и Колыхаев находится там.