«На съедение цвету нашей пехоты». Россия планирует отправку в Украину призывников — Арестович 2 апреля, 03:16 Цей матеріал також доступний українською Советник главы Офиса президента Алексей Арестович (Фото:скриншот видео/Офис президента/Telegram)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Россия отправит в Украину солдат без опыта, призванных во время весенней кампании. Свое мнение он высказал в интервью российскому правозащитнику и общественному деятелю Марку Фейгину.

Война России против Украины — главные события 1 апреля



«Не должно быть никаких иллюзий. Конечно, кинут [призывников в Украину]. Что нужно понять российским мамам: сейчас здесь воюет 50−60% срочников уже либо наскоро слепленных поневоле «контрактников"-срочников, которым 18−19 лет. У Путина не осталось никаких резервов вообще. На офицерские должности в подразделениях, которые сюда кидают, берут лиц без высшего военного образования. Надо понимать, что техники нет — вся техника здесь сгорела. Вашим сыновьям не на чем будет здесь воевать. Кинут на ржавой, старой технике. Если это произойдет, это будет чистое смертоубийство», — заявил он.



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По мнению Арестовича, если отправка в Украину призывников произойдет, то «в следующей волне» в полномасштабном вторжении России будет участвовать уже 80−90% срочников.

«Ваши сыновья, не получив как следует военной подготовки, не имея как следует вооружения, придут на съедение нашим 35—45-летним мужикам, которые составляют цвет украинской пехоты. Злым до невозможности, которые только что сожгли элитные дивизии, состоящие из контрактников с боевым опытом», — предупредил он.

С 1 апреля в стране-агрессоре объявлен весенний призыв, который продлится по 15 июля. В российскую армию собираются призвать 134,5 тысячи человек.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 17 700 человек личного состава.

22 марта Главное управление разведки сообщало, что страна-агрессор пытается восполнить потери за счет «мобилизации» должников и алиментщиков. Также появляется информация о принудительной мобилизации в оккупированных Россией украинских Крыму и ОРДЛО.

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