«РФ — это колосс на глиняных ногах». Интервью с Подоляком — о территориальных уступках, завершении войны и снятии санкций с России 18 мая, 21:18 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Из-за нехватки ресурсов для войны в Украине Россия истерически ищет союзников, но все от нее дистанцируются, ведь поняли, что РФ только извне великая, а слабая внутри, убежден советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Война России против Украины — главные события 18 мая

В интервью Радио НВ он рассказал, на чем основано предположение, что война может закончиться до конца года, готова ли Украина идти на территориальные уступки и почему в Европе уже заговорили о снятии санкций с РФ.

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— Президент Владимир Зеленский сказал, что президент Франции Эммануэль Макрон предлагал ему уступить часть суверенитета. О каких именно территориях говорил Макрон?

— В общем, эти заявления не только господина Макрона, а еще несколтких человек из европейского политического сообщества несколько странные, потому что звучат так: «Независимо от того, что вы потеряли в этой войне много гражданских людей; что вам сильно разрушили инфраструктуру; бьют по центрам городов, по жилым кварталам, чтобы такой очень важный для европейской, глобальной политики персонаж, как Путин, сохранил лицо, давайте вы пойдете на какие-то уступки территориальные, что-то отдадите».

Почему эти заявления странные? Во-первых, они касаются войны, которая сегодня идет в Украине, и эмоционально украинское общество таких требований не поддержит ни в коем случае. Второе: любая уступка РФ, российской политической элите для того чтобы они сохранили лицо, будет означать Минск-3 — отложенную войну на год, два, три. Это должна понимать политическая элита Европы, когда она делает такие заявления. И мы сознательно на это не пойдем в любом виде. Третье: любая маленькая уступка РФ только подзадорит их к тому, чтобы предъявить другие претензии. Почему? Потому что государство, нация РФ относится к людям, понимающим только силу: если ты начинаешь им давать палец, то они будут пробовать откусить у тебя всю руку. Мы это понимаем.

Мне, честно говоря, на 84-й день войны непонятно, почему в Европе вообще такие мысли появляются. Я понимаю, что они хотят уже тишины, снова вернуться к привычным для них принципам ведения бизнеса с РФ. Это ведь очень круто, правильно? То есть ты сидишь, получаешь газ, получаешь нефть, зарабатываешь на посреднических функциях, начинают себя хорошо чувствовать пророссийские лоббисты в Европе. Но мне кажется, что этого всего не будет. В прямом эфире зафиксированы конкретные военные преступления РФ в большом масштабе. Я бы хотел, чтобы Европа более корректно относилась к тому, как мы должны выйти из этой войны. И это должны быть не уступки России, а приоритеты Украины.

— Анексия Крыма и начало войны в Донбассе не остановили их от ведения бизнеса с Россией. Многие эксперты говорят, что на самом деле Францию и Германию больше всего беспокоит, чтобы заморозить конфликт, постепенно снимать санкции с России. Как мы можем этому противостоять?

— Мы можем этому противостоять, мы это уже делаем. И не только мы. Европейские сообщества напуганы тем, что творила Россия в Украине. Эмоционально я не вижу никакого шанса, чтобы европейцы сказали: «Да нет, Россия — это цивилизованное государство, давайте все-таки на них смотреть, как на цивилизацию». Этого точно не будет.

Мы видим, что постепенно даже культуру РФ все отбрасывают в сторону. Все понимают, что цивилизация под названием РФ — это немного другое направление, с ним не нужно иметь каких-то дел.

Безусловно, в Европе было много людей, которые зарабатывали в России, на посреднических функциях, на бизнесе, но они будут от этого бизнеса немного отходить, искать альтернативы, что сейчас, кстати, происходит. Безусловно, какая-то часть критического бизнеса будет вестись с Россией, но в целом это будет страна-изгой.

Третье. Происходящее — это последняя попытка людей, зарабатывавших на пророссийском лоббизме очень большие деньги в течение 10−20 лет, прежде всего в Германии, доказать, что Россия — это все-таки страна, с которой что-то еще можно сделать. Это у них не получится. Это не 2014 год и не 2015 год. Все, что происходило с Крымом, — это был страх Европы, но тогда была прокси-война, маленькая война на Донбассе. Очень быстро она началась, очень быстро закончилась, и объем был не такой большой, как сегодня.

Сегодня Европа напугана, потому что видит действительно мощную, масштабную войну. Это уж точно в корне изменило общественное мнение в Европе. И они точно не захотят сказать: «Давайте сделаем Крым-2, например, из Херсонской области, только чтобы не было сегодня войны», потому что там так же понимают, что тот Крым 2014 года спровоцировал войну в таком масштабе. Любой Крым-2 спровоцирует еще большую войну через год.

[Высокий представитель ЕС Жозеп] Боррель сказал конкретно: война должна закончиться в том виде, в каком это нужно Украине, в частности, в военном смысле. И Европа будет помогать в том объеме оружия и санкций, которые нужны Украине, чтобы доказать свою правоту и оддержать свою победу.

— И в то же время канцлер Германии Олаф Шольц звонит по телефону Путину. В Германии все равно немного о другом говорят, чем то, что сказал Боррель.

— Они еще совсем не избавились от своего страха перед Россией.

Россию нужно не бояться, а нужно работать для того, чтобы поставить ее на то место, которое она заслуживает, это первое. А второе и ключевое — я не вижу, как можно прекратить огонь без выхода российских войск с территории Украины. Это ведь нонсенс, правильно? Это значит, что они останутся сегодня на тех линиях разграничения, на которых они сегодня находятся.

— Новых линиях.

— Это новые линии! Но это для Украины неприемлемо! И президент об этом уже неоднократно говорил.

Мы должны их отбросить даже не на территорию, с которой они начинали свою спецоперацию, а дальше. Это для Украины теперь принципиальный вопрос. Потому что у нас есть и Буча с одной стороны, и Мариуполь с другой стороны.

Мне кажется, что единственный сценарий, по которому должна следовать Европа и Украина — это сценарий железного занавеса, чтобы Россия была очень и очень далеко от человеческой цивилизации — не географически, а по крайней мере, за какими-то границами.

— Как воспринимать тогда слова Генсека ООН Антониу Гутерреша, что нужно снять часть санкций с России для того, чтобы Украина имела возможность вывозить агропродукцию. Об этом сообщали наши коллеги из The Wall Street Journal. Не рано ли снимать с России санкции?

— Это очень специфическая цивилизация и она понимает только прямую силу и прямое насилие. То есть мир должен сказать: «Правила таковы. Если вы их не соблюдаете, у вас будут такие проблемы». Санкционные пакеты должны сегодня только усиливаться.

Должен быть шестой санкционный пакет, до конца еще недоработанный, где ключевое — это прямое и косвенное энергетическое эмбарго; и седьмой пакет, который должен окончательно ограничить финансовые возможности России, то есть любые финансовые транзакции через российские банки. Потому что, кстати, сегодня два ключевых банка — Сбербанк и Газпромбанк — интегрированы в глобальную финансовую систему и продолжают работать. Это нонсенс. За время войны, за эти три без малого месяца, РФ получила около ста миллиардов евро, которые тратит непосредственно на убийства украинских граждан.

И когда кто-либо из лидеров международных институтов говорит, что надо как-то снять санкции, потому что что-то нужно из Украины вывезти, то я думаю, что из Украины можно вывезти все, что угодно в рамках экспортных программ только если Россия выведет свои, например, корабли из акватории Черного моря, из той части, которая нам нужна для коридоров транспортировки. Давайте докажем России, что они должны отойти на какое-то расстояние и не мешать экспорту украинского зерна на мировые рынки.

— Переговоры между Украиной и Россией приостановлены. Вы называли одну из причин: «РФ все еще не совсем адекватно воспринимает события, происходящие в мире в связи с масштабным российским вторжением». В чем именно они неадекватно воспринимают события? Чего они не понимают?

— Безусловно, что эмоциональный фон изменился. Безусловно, переговоры сегодня приостановлены. Для нас это важная позиция президента Украины: когда он скажет, что нужно начинать переговоры, мы будем это делать, но сегодня это невозможно.

Россия все еще не понимает последствия войны. У них есть иллюзия, что они могут на востоке Украины достичь определенных военных успехов. Это не так. Они еще питают иллюзию, что могут отбиться от санкций, которые еще не начали работать на полную. Но это не так. Россия еще не до конца поняла, что она — страна-изгой, что с ней никто уже не общается на равных, кроме Эритреи, Венесуэлы — определенных стран, не имеющих влияния на глобальную политику. Россия еще не поняла, что она полностью утратила репутацию как в историческом смысле, так и в ситуативном. То есть это страна с очень токсичной репутацией, которую исключают из спортивных соревнований, из каких-то конкурсов, из олимпиад. Это страна, которая будет запрещена к участию в любых цивилизационных проявлениях.

— Андрей Таран оставался министром обороны Украины до 3 ноября 2021 года. 4 мая этого года он назначен послом Украины в Словении. Многих возмутил этот факт. К примеру, журналист Юрий Бутусов открыто обвинял экс-министра Тарана в том, что он игнорировал все военные нужды во время своей каденции. Как вы можете это прокомментировать?

— Это кадровое решение уже принято. Я бы не сказал, что все игнорировалось с точки зрения военного госзаказа. Я бы хотел, чтобы мы все же без [популизма] подходили.

Какие-то ошибки, безусловно, у любого модератора процесса, у любого операционного директора всегда есть. Мне кажется, что сегодня украинская армия доказывает то, что она гораздо сильнее, чем многие думали. Давайте не унижать сами себя и не говорить, что у нас все было развалено. Ибо почему мы с большим успехом противостоим, как там говорили, «второй армии мира»?

Если какие-то ошибки были, они будут проанализированы, но только без спекуляций. Думаю, когда победит украинская армия, тогда мы и подведем черту под тем, кто, что и как делал.

— Есть заявление Кирилла Буданова, главы военной разведки, о том, что война с Россией достигнет переломного момента к середине августа и завершится до конца года. На чем основана подобная информация?

— Это глава разведки. Думаю, что ГУР наш очень профессиональный, и они точно владеют гораздо большим объемом информации, характеризующей состояние войск в РФ, наши возможности, которые растут в связи с поставками оружия от наших партнеров.

Любая война — это математика, оперирующая конкретикой — сколько артиллерийских выстрелов мы можем сделать, сколько у нас есть запасов, какова моральная составляющая в нашей армии, и в то же время разведка обычно анализирует настроения в обществе. Очевидно, в Украине все слои населения мобилизованы — мощное волонтерское движение, армия заряжена на то, чтобы выставить все счета россиянам.

В России сегодня проходят понятные процессы — панические настроения. Они истерически поддерживают эту Z-кампанию, пробуют как-то людей убедить в том, что это правильно, то есть правильно зайти на другую территорию, убивать там кого-то и говорить, что мы это делаем ради чего-то. Даже выступления Путина и Патрушева, которые говорят, что нанесли «превентивные» удары, потому что могла быть агрессия со стороны Украины, [свидетельствуют], они уже ищут оправдания того, что сделали.

Какова будет моральная составляющая в России, когда они заявляли, что максимум через пять дней поставят Украину на колени, но сегодня 84-й день и никаких шансов это сделать у них нет. На оккупированных территориях совершенно нет пророссийской поддержки. Да, есть отдельные элементы коллаборации, но совсем незначительные.

Очень панические настроения в приграничных областях РФ: там какие-то взрывы постоянно, военкоматы почему-то горят. Понятно, что это не Украина, правильно? Это делает кармический закон. Все, что ты злое сделал для Украины, в десятикратном, стократном размере вернется в РФ. Они ощущают на уровне подсознания, что платить по своим счетам им точно придется. Поэтому такая аналитическая оценка со стороны Кирилла Буданова.

— Именно потому, что у них нет побед, мы видим такой «бал сатаны» у рашистов по эвакуации из Азовстали. Как нам на это реагировать?

— Нам идти своим путем. Безусловно, нужно доказать, что Украина намного сильнее, чем некоторым казалось. Нам нужно доказать, что мы являемся лидерами этого региона, что к нам нужно относиться с большим уважением, что к нам не нужно заходить с оружием, потому что это оружие развернется в другую сторону. И им придется очень дорого платить за это.

Нам нужно заниматься информационной работой, объяснять миру, что еще ничего не закончилось: в России очень много безумных людей, которые хотят убивать; что Украина — это единственная страна, которая может противостоять этому, которая поставит Россию на место. Нам нужно все это доказывать.

Мы должны не оскорблять друг друга, должны дальше поддерживать друг друга. Это все ключевые элементы.

— 16 мая прошел саммит ОДКБ, в который входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Россия. Они остаются союзниками РФ?

— Во-первых, ведь Россия такая крутая страна, что она сейчас истерически ищет союзников, которые могли бы напасть на Украину. Они обещали, что все сделают самостоятельно, но, как я вижу, ресурсов уже не хватает, поэтому хотят заручиться поддержкой других стран.

Но по поведению представителей стран ОДКБ можно сказать, что вообще нет шанса, что организация будет участвовать в этом, потому что понимает последствия для себя — и юридические, и репутационные. И понимает, что Россия — это колосс на глиняных ногах. Поэтому эти страны, я думаю, уже пытаются дистанцироваться от этой войны, быть на нейтральной стороне.

Даже Беларусь попытается стоять где-нибудь на нейтральном статусе. Безусловно, она предоставила свою территорию для атак, но тем не менее напрямую в войне участвовать не хочет.

Россия дойдет до конца, до своего логического завершения страной-одиночкой.

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