Россия официально не просила Украину о мирных переговорах — Ермак
Андрей Ермак (Фото:ОПУ)
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что РФ официально не обращалась к Украине по поводу мирных переговоров.
Об этом сообщает The Guardian.
«У нас нет официальной заявки российской стороны о переговорах», — сказал глава ОП, выступая онлайн на Галифакском международном форуме безопасности, который проходит в Канаде.
Он добавил, что любые переговоры, которые не базируются на суверенитете и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, «неприемлемы».
«Первые шаги, которые необходимо предпринять с российской стороны, — это вывести все российские войска с территории Украины», — подчеркнул Ермак.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила сигналы от иностранных лидеров, что Путин может хотеть «прямых переговоров». В Кремле это опровергли, заявив, что «публичных переговоров не существует».
4 октября Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.
Позже Зеленский говорил, что Украина сможет найти формат для диалога со страной-агрессором, если россияне отступят с захваченных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».
7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры:
- восстановление территориальной целостности Украины;
- уважение Устава ООН;
- возмещение всех убытков, причиненных войной;
- наказание каждого военного преступника;
- гарантии, что вторжение не повторится.
Представитель Совета национальной безопасности при президенте США Джон Кирби заявил: если Россия не уйдет с захваченных украинских территорий, переговоры будут «правильным способом положить конец войне». По его словам, Соединенные Штаты будут полагаться на Зеленского, который решит, когда он будет готов вести переговоры с агрессором и будет ли.