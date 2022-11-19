Россия официально не просила Украину о мирных переговорах — Ермак 19 ноября, 20:26 Андрей Ермак (Фото:ОПУ)

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что РФ официально не обращалась к Украине по поводу мирных переговоров.

Об этом сообщает The Guardian.

«У нас нет официальной заявки российской стороны о переговорах», — сказал глава ОП, выступая онлайн на Галифакском международном форуме безопасности, который проходит в Канаде.

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Он добавил, что любые переговоры, которые не базируются на суверенитете и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, «неприемлемы».



«Первые шаги, которые необходимо предпринять с российской стороны, — это вывести все российские войска с территории Украины», — подчеркнул Ермак.



Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила сигналы от иностранных лидеров, что Путин может хотеть «прямых переговоров». В Кремле это опровергли, заявив, что «публичных переговоров не существует».



4 октября Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.



Позже Зеленский говорил, что Украина сможет найти формат для диалога со страной-агрессором, если россияне отступят с захваченных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».



7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры:



восстановление территориальной целостности Украины;

уважение Устава ООН;

возмещение всех убытков, причиненных войной;

наказание каждого военного преступника;

гарантии, что вторжение не повторится.

Представитель Совета национальной безопасности при президенте США Джон Кирби заявил: если Россия не уйдет с захваченных украинских территорий, переговоры будут «правильным способом положить конец войне». По его словам, Соединенные Штаты будут полагаться на Зеленского, который решит, когда он будет готов вести переговоры с агрессором и будет ли.

