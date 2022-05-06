Россия намерена объявить Украине полноценную войну 9 мая — Шмыгаль 6 мая, 15:03 Цей матеріал також доступний українською Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмигаль/facebook.com)

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что по данным партнерских спецслужб, 9 мая Россия намерена объявить Украине полноценную войну.

Война России против Украины — главные события 6 мая

«Такие возможности есть, такие разговоры ведутся в высшем политическом руководстве [РФ], по данным, еще раз повторяю, партнерских спецслужб. Произойдет ли это, будем видеть. Но если это произойдет, это будет еще раз подтверждением того, что Россия объявила войну цивилизованному демократическому миру, демократическим ценностям», — сказал Шмыгаль по итогам прошедшей в Варшаве международной донорской конференции в поддержку Украины.

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По его словам, Украина будет «бороться до полной победы над оккупантом и агрессором».

«Есть полная поддержка от наших партнеров. У нас есть желание победить. И я уверен, что это произойдет», — добавил Шмыгаль.

О том, что 9 мая российский диктатор Владимир Путин может объявить войну Украине вместо так называемой «специальной военной операции» ранее сообщал телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников США и Запада.



Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью НВ заявлял о планах РФ объявить мобилизацию 9 мая.



Кремль отрицает информацию как о готовящемся официальном объявлении войны Украине, так и о планах начать мобилизацию.

«Это чушь», — заявлял пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

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