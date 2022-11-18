«Баланс сил изменился». Россия обречена на поражение в войне — Резников 18 ноября, 12:17 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия обречена на поражение в войне против Украины, поскольку баланс сил изменился в пользу ВСУ.

У себя в Facebook он написал, что впереди ожидается непростой период.

«Враг прибегает к террору, чтобы повлечь за собой гуманитарный кризис. Но баланс уже поменялся. Россия обречена на поражение. Украина обязательно победит. Работаем над тем, чтобы мир воспринял украинское видение победы, и она наступила как можно скорее», — отметил Резников.

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По его словам, на этом этапе войны все большую роль будут играть такие факторы, как экономика, логистика, качество обеспечения войск и способность к развитию даже во время активной фазы боевых действий.

Резников добавил, что по состоянию на 17 ноября «Министерство обороны не только обеспечило текущие потребности Вооруженных Сил Украины, но и сформировало и уже пару месяцев поддерживает для армии резерв в виде более 200 тыс. бронежилетов и более 100 тыс. шлемов».

Резерв будет постепенно расти в соответствии с запросами ВСУ, подчеркнул министр.

Резников сообщил, что в следующем году Украина будет способна самостоятельно обеспечить все силы обороны в бронежилетах и шлемах. Импорт по необходимости может стать точечным дополнением.

«Мы совершенствуем логистику, в том числе через внедрение натовской программы Logfas. Мы подробно объясняем логику наших действий партнерам и строим систему проектов поддержки не средний и долгий срок. Это привлекает экономический потенциал свободного мира в интересах Украины», — добавил он.