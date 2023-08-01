Неоднократно сообщали партнерам, что РФ обходит санкции — Зеленский

1 августа, 03:11
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина неоднократно сообщала партнерам, что Россия обходит санкции против нее.

«Сейчас появляется все больше и больше открытой информации, в частности расследований журналистов, о том, как государство-террорист обходит глобальные санкции и получает критические компоненты для производства оружия. И, кстати, мы неоднократно предоставляли такую информацию нашим партнерам в закрытом режиме», — заявил глава государства.

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Он отметил, что необходимо усиливать ограничения против РФ и механизм наблюдения по обходу санкций.

«Надо существенно ограничивать каналы доставки в Россию критических компонентов для производства ракет. И отвечать решимостью — именно решимостью в поставках Украине необходимого современного оружия, в частности дальнобойных ракет, чтобы мы могли снять эту террористическую угрозу, которую Россия создает против наших людей, против наших детей», — заявил Зеленский.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Санкции против России Владимир Зеленский

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