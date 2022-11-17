«Теперь у нас есть условия». Россия официальными и неофициальными каналами предлагает Украине «безусловные переговоры» — Арахамия 17 ноября, 21:23 Эксклюзив НВ Давид Арахамия (Фото:loda.gov.ua)

Глава украинской переговорной группы из РФ Давид Арахамия в эфире Радио НВ заявил, что Россия всячески пытается посадить Украину за стол переговоров.

«Есть предложения [России по поводу переговоров]. Поступают они и по официальным, и по неофициальным каналам. Меседж достаточно абстрактный: „Давайте сядем за стол безусловных переговоров“. В марте было много условий — рисовали «денацификации» и прочее», — рассказал Арахамия.

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По его словам, ситуация изменилась, благодаря усилиям Вооруженных сил Украины на протяжении почти девяти месяцев войны:

«Ситуация немного изменилась и теперь у нас есть условия, когда мы будем садиться за стол».

В то же время, Арахамия прокомментировал слова пресс-секретаря российского президента РФ Дмитрия Пескова , который заявил, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины — это последствия действий киевской власти, которая, в частности, отказывается от переговоров.

«Это шантаж. <...> Они действительно пытаются таким образом нас принудить к каким-то очень странным переговорам. Им нужна просто какая-то тактическая пауза, чтобы перезарядиться, провести перегруппировку», – объяснил Арахамия.

Украина получила сигналы от иностранных лидеров, что российский диктатор Владимир Путин может хотеть "прямых переговоров", рассказал президент Владимир Зеленский 16 ноября.

4 октября Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Впоследствии Зеленский говорил, что Украина сможет найти формат для диалога со страной-агрессором, если россияне отступят с захваченных украинских территорий и признают, что ужасно ошиблись.

7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры:

восстановление территориальной целостности Украины;

уважение к Уставу ООН;

возмещение всех убытков, причиненных войной;

наказание каждого военного преступника;

гарантии, что вторжение не повторится.