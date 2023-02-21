Зеленский провел заседание Ставки: командующие доложили о ситуации на фронте 21 февраля, 23:29 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 21 февраля, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Во время вечернего обращения глава государства сказал, что участники Ставки заслушали доклады командующих о ситуации на самых горячих направлениях на передовой. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил о ситуации на фронте и российских ударах по позициям защитников Украины.



Видео дня

«Особые эмоции вызывают доклады относительно Донецкой, Луганской области. Делаем все, чтобы сдержать там вражеские атаки — постоянные интенсивные штурмы, которые Россия не прекращает, хотя и несет там безумные потери», — заявил Зеленский.

На Бахмутском направлении идут ожесточенные бои, добавил президент: «Делаем все, чтобы поддержать там наших парней».

На Авдеевском и других направлениях российские оккупанты используют все доступное им оружие, в том числе слезоточивые гранаты.

«Очень важно: несмотря на все давление на наши силы, линия фронта не изменилась. Я благодарю всех наших бойцов, всех солдат и сержантов, офицеров и генералов, которые защищают соответствующие фронтовые направления», — подчеркнул президент.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на Ставке рассказал о ситуации в энергетике и рассказал «хорошие новости»: на большей части украинской территории удается обеспечивать нужды людей и предприятий.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов проанализировал «реальную ситуацию российских заигрываний с риторикой о стратегическом оружии», добавил Зеленский.

Генштаб ВСУ в вечерней сводке за 21 февраля сообщил, что российские оккупанты в течение суток сосредоточили наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.