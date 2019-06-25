Возвращение России в ПАСЕ: в Госдуме заявили, что РФ не намерена выполнять резолюции Ассамблеи Сегодня, 14:08 647 Цей матеріал також доступний українською Council of Europe/Ellen Wuibaux/flickr.com Резолюцию о возвращении РФ в ПАСЕ поддержали 118 депутатов Council of Europe/Ellen Wuibaux/flickr.com

После возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы Россия не собирается выполнять ни одной резолюции с требованиями, принятой ПАСЕ после исключения РФ за агрессию против Украины.

Об этом во вторник, 25 июня, заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, передает Укринформ.

«Мы не намерены выполнять ни одной резолюции, которые были приняты в отсутствие Российской Федерации», — сказал он.

Что касается требований мирового сообщества, в том числе и ПАСЕ относительно прекращения агрессии против Украины, освобождения украинских политических заложников и военнопленных, то, по словам Толстого, этот вопрос не к депутатам, а к исполнительной власти.

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Ранее сообщалось, что ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств.

При этом предложение Украины рассмотреть поправки к принятому документу было отклонено.

После этого РФ официально подала заявку на участие в ПАСЕ.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы лишила российскую делегацию права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины.

С тех пор представители РФ оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций.

В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.

