Ульяна Супрун
Сделка с агрессором — это ловушка
Георгий Тука
Стокгольмский синдром Европы
Тарас Березовец
Страсбургский позор
Олег Шама
Корчинский забыл о своем гомосексуализме
Спецтема: Возвращение России в ПАСЕ Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Возвращение России в ПАСЕ: в Госдуме заявили, что РФ не намерена выполнять резолюции Ассамблеи

Сегодня, 14:08
647
Цей матеріал також доступний українською
Возвращение России в ПАСЕ: в Госдуме заявили, что РФ не намерена выполнять резолюции Ассамблеи - фото

Council of Europe/Ellen Wuibaux/flickr.com

Резолюцию о возвращении РФ в ПАСЕ поддержали 118 депутатов

После возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы Россия не собирается выполнять ни одной резолюции с требованиями, принятой ПАСЕ после исключения РФ за агрессию против Украины.

Об этом во вторник, 25 июня, заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, передает Укринформ.

Читайте также:
 Реванш агрессора. Как Украина реагирует на возвращение РФ в состав ПАСЕ

«Мы не намерены выполнять ни одной резолюции, которые были приняты в отсутствие Российской Федерации», — сказал он.

Что касается требований мирового сообщества, в том числе и ПАСЕ относительно прекращения агрессии против Украины, освобождения украинских политических заложников и военнопленных, то, по словам Толстого, этот вопрос не к депутатам, а к исполнительной власти.

Читайте также:
 Украина и Грузия обжаловали полномочия российской делегации в ПАСЕ
Читайте также:

Разочарован: Зеленский отреагировал на возвращение России в ПАСЕ

Ранее сообщалось, что ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств.

При этом предложение Украины рассмотреть поправки к принятому документу было отклонено.

После этого РФ официально подала заявку на участие в ПАСЕ.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы лишила российскую делегацию права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины.

С тех пор представители РФ оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций.

Читайте также:
 Возвращение России в ПАСЕ: какие страны проголосовали «за»

В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.

Теги:   Депутат Госдума РФ Российская агрессия Россия ПАСЕ

Спецтема   Возвращение России в ПАСЕ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 22)

Дело Порошенко

Экс-президенту Петру Порошенко светит сразу несколько уголовных дел. Каковы их перспективы?

Читать журнал

Главное

Политика

Сегодня, 11:14

img
«Нех*ен идти в парламент»: между Гриценко и Вакарчуком в эфире ток-шоу вспыхнула словестная перепалка — видео
Политика

Сегодня, 00:59

img
ЦИК снова отказала Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы
События

Сегодня, 10:42

img
Из-за танцев выпускников академии Нацгвардии под песню Газманова начато служебное расследование

ТОП 3

Политика

Вчера, 02:16

img
ЦИК не зарегистрировала Парасюка кандидатом в нардепы
13958
Политика

Сегодня, 13:06

img
Гриценко опубликовал предвыборный ролик, в котором спасает Зеленского от Путина
10211
Политика

Сегодня, 11:22

img
На Портнова завели дело за дачу ложных показаний
8561

Новости Одессы

img
Благоустройство Греческого парка продолжается: вторая зона будет готова ко Дню города (общество)
img
СБУ подозревает работников порта "Южный" в махинациях с социальными выплатами
img
Новые мажоритарщики Одесской области: Дарт Вейдер, директор "Думской", владелец "Виртуса", Князь и мэр Болграда