«Им нечего показать». По большому счету РФ не может нам сделать что-то в годовщину вторжения — интервью с экс-бойцом Айдара 24 февраля, 18:47 Эксклюзив NV Украинский танкист недалеко от Бахмута, Донецкая область, 23 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Евгений Дикий, директор Национального антарктического центра, экс-командир роты батальона Айдар, в интервью Radio NV рассказал, что любовь россиян к символическим датам преувеличена и вряд ли Кремль может поразить украинцев после года кровавой войны.

— Из всех этих международных заявлений, встреч, выступлений, меня тригернули слова Джозефа Байдена в Варшаве, когда он сказал, что ближайшие дни для Украины будут сложными. Не ближайшие недели, а именно дни. Так что такого сделает Россия, что нам усложнит, что, может, мы что-то сделаем, что дни станут сложными. Словом, как вы поняли эти слова Джозефа Байдена?

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— Честно говоря, я их понял скорее как такой политический образ. Я бы не трактовал здесь слово дни буквально. По крайней мере, мне отсюда, с нашей точки зрения, не выглядит, что именно следующие дни будут чем-то существенно отличаться от примерно уже 365 предыдущих дней. И боюсь, что еще не одна сотня дней впереди. Эта вся война — это как один очень долгий, очень трудный день, который мы должны все вместе прожить и проработать и закончить победой. Если это было намек на то, что Россия что-то такое готовит именно на годовщину. Не похоже на это. Я знаю, что в интернетах это, скажем, одна из топ-тем для обсуждения.

Мне кажется, что расположенность россиян именно к каким-то датам очень сильно преувеличена. На самом деле, за исключением разве что новогодней ночи, где явно была привязка ракетных обстрелов к празднику — вот испортить нам елку. За этим исключением, честно говоря, не припомню такой уж четкой привязки или ракетных обстрелов, или тем более каких-то наступательных действий именно к датам. Война имеет свои законы. Там гораздо больше всего весят, например, погода по месту, там гораздо больше весят, что куда успели, когда завезти, чем привязка к календарю. Поэтому лично я ничего такого особенного не жду.

А тем более собственно: а что такого особенного Россия могла бы еще сделать? По большому счету, они уже и так делают просто все, что они могут делать. Им нечего нового нам добавить. Так же их диктатору совершенно нечего было ни им, ни нам нового сказать в той своей речи. Вот ее бы я, кстати, точно не причислял бы к историческим или важным политическим событиям. Я даже заставил себя, потому что все же нужно знать врага в лицо, это все прослушать. Без десяти минут два часа вообще ни о чем. Это, скажем так, была такая речь пустоты, обращенной к пустоти. Вот ни о чем, никому.