Зеленский не видит заинтересованности России в окончании войны 25 мая, 10:14 Цей матеріал також доступний українською Россия не заинтересована в завершении войны против Украины, заявил Зеленский (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит заинтересованности России в прекращении войны.



Война России против Украины — главные события 25 мая

«Да, не вижу. Я не вижу заинтересованности. Я не вижу предметных вещей», сказал Зеленский, выступая по видеосвязи на Украинском завтраке в рамках Всемирного эконмического форума в Давосе.

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По его словам, «единственный позитивный момент, что стороны начали говорить о разблокировании Азовстали и эвакуации гражданских лиц».

«Больше я никаких шагов не вижу», — добавил он.

Зеленский подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин до конца не понимает, что происходит.

«Он живет в своем информационном мире, не понимая, что Украина не пойдет на уступки. Эта война Украины не против кого-то, а за себя, за свою землю. Он должен жить в реальности, а его окружение должно помочь ему выйти из его информационной нереальности», — отметил он.

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