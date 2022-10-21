Россия совершает геноцид, она не должна быть в G20 и иметь право вето в ООН — Подоляк 21 октября, 17:53 Подоляк напомнил, что российский диктатор Владимир Путин разрушает инфраструктуру Украины (Фото:пресс-служба Офиса президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что Россия не должна сидеть за одним столом с лидерами G20 и иметь право вето в ООН.

«Страна, которая вторгается с танками к соседям, совершает геноцид и угрожаем ОМУ, не должна иметь права вето в ООН», — пишет он в Twitter.

Он напомнил, что российский диктатор Владимир Путин разрушает инфраструктуру Украины, чтобы лишить миллионы украинцев возможности отапливать свои дома перед зимой.

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«Человек, заказывающий удары ракет по критической инфраструктуре, чтобы заморозить миллионы людей, не должен сидеть за одним столом с лидерами G20. Неужели это не очевидные вещи?» — подчеркнул Подоляк.

11 октября глава МИД страны агрессора РФ Сергей Лавров допустил Путина и президентом США Джо Байденом на саммите G20, Москва якобы ждет предложений.

Байден заявил, что не видит веских причин для встречи с Путиным на саммите G20 в Индонезии.

Президент Индонезии Джоко Видодо также пригласил на саммит G20 президента Украины Владимира Зеленского. Тот выразил надежду, что на саммите в Индонезии не будет оккупантов. Зеленский также говорил, что формат его участия в саммите будет зависеть от ситуации в стране и на фронте.