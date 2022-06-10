Россия нарушила около 400 международных договоров с начала войны против Украины — Зеленский

10 июня, 15:44
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Украинский лидер Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Украинский лидер Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Россия нарушила около 400 международных договоров с 2014 года после начала войны против Украины, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Только за время войны России против Украины, а она продолжается, я напомню вам, не с 24 февраля этого года, а с 2014 года, Россия нарушила около четырехсот разных международных договоров, сторонами которых являются наши государства», — сказал он во время Копенгагенского демократического саммита.

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Зеленский привел примеры отдельных договоров, которые нарушила Россия. Среди них:

  • Устав ООН;
  • Конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма;
  • Конвенция ООН по предотвращению преступления геноцида и наказание за него;
  • корпус конвенций, регулирующих законы и обычаи войны;
  • Международная конвенция по защите всех лиц от насильственного исчезновения;
  • Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта;
  • Конвенция ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации;
  • Конвенция ООН по морскому праву.
  • Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года (Хельсинские соглашения или Хельсинкская декларация, — ред.);
  • Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод;
  • Устав Совета Европы.

«И стоит отдельно упомянуть Будапештский меморандум, нарушение которого Россией прибавляет этой картине максимального цинизма. Этим нарушением Россия нивелировала всю борьбу за ядерное разоружение в мире. Чего стоят слова о ядерном разоружении, если на Украину, у которой забрали третий по мощности ядерный арсенал, совершило нападение государство, находившееся среди подписавшихся под обязательством воздержаться от агрессии и какое до сих пор остается ядерным государством?» — подчеркнул президент.

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Будапештский меморандум (Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия) — международное соглашение, заключенное 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией. Документ, подписанный после добровольного отказа Украины от ядерного оружия в начале 90-х, вступил в силу после подписания. В 1995 году Генеральная Ассамблея ООН утвердила его как официальный документ, обязательный для выполнения всеми участниками.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Россия Договор Война в Украине Владимир Зеленский

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