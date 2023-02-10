«Не кадровые военные, но и не чмобики». Как идут атаки России в Луганской области и когда ВСУ пойдут в наступление — интервью NV с Гайдаем 10 февраля, 11:45 Эксклюзив NV Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Обострение в Луганской области уже началось, утверждает глава ОВА Сергей Гайдай. По его словам, ситуация тяжелая, но полностью контролируемая нашими силами обороны.

В интервью Radio NV Гайдай объяснил, какими силами наступает Россия в Луганской области, когда ВСУ могут пойти в контрнаступление, а также прокомментировал слухи о своем назначении послом в Казахстане.

Видео дня

— Американский институт изучения войны информирует о том, что российские войска, по сути, начали очередное большое наступление на Луганщине. Что происходит в области?

— Да, можно констатировать, что определенное обострение уже началось. И можно де-факто говорить о том, что это часть полномасштабного наступления, которое планировали россияне.

Наши силы обороны отражают постоянные атаки, наступления в течение последней недели. Увеличилось количество обстрелов, увеличилось количество ежедневных наступлений.

Они пытались рассчитать, где слабые места в нашей обороне. И сейчас сосредоточили все максимальные усилия на направлении именно Кременной. Там постоянно наши ребята отбивают множество атак со стороны российских оккупационных войск. Какого-либо существенного успеха у них нет, никакого прорыва нет. То есть ситуация тяжелая, но полностью контролируемая нашими силами обороны.

— Они искали новые места путем десантирования новомобилизованных, которых бросают как камикадзе?

— Нет. Последние недели все эти наступления и зондирования, так сказать, проводились кадровыми военными. Это либо ГРУшники, либо десантные войска, то есть достаточно высококвалифицированные военные подразделения.

Учитывая то, что нашим защитникам удавалось их и уничтожать, и [брать] в плен, могу сказать, что они как раз поделились на небольшие группы, и ими они проводили такое зондирование.

Это не свежемобилизованные. Как используют новомобилизованных, мы знаем — исключительно как пушечное мясо или просто людьми разминировать определенную территорию.

— Россияне меняют свою тактику? Вам известна ситуация по линии вдоль Сватово-Кременной, на западе Луганской области?

— На сватовско-купянском направлении, я бы так его назвал. Там ситуация абсолютно стабильная и контролируемая.

На кременском направлении постоянные атаки даже с помощью тяжелой техники, подключают уже и авиацию. По направлению Белогоровки так же пытаются продавить оборону наших защитников, подключают авиацию, вертолеты. Но там так же все стабильно, наши войска крепко держат оборону.

— Они задействовали силы, которые подготовили к наступлению. Что вам известно о частях и дивизиях, которые используют в Луганской области?

— Даже когда используют зэков или новомобилизованных без соответствующей подготовки, все равно к врагу нужно относиться с определенным, так сказать, в военном смысле уважением. Как только ты пренебрежительно относишься к врагу, это первый шаг к поражению. Сейчас как раз завершилась двухмесячная подготовка новомобилизованных. Из них сформированы огромные корпуса. Это еще не кадровые военные, без опыта военных действий, но это уже не те «чмобики», которых мы видели на передовой, которыми просто затыкали все дыры для того, чтобы остановить наступление украинских Вооруженных Сил.

Поэтому на нашем направлении мы констатируем, что у нас есть новомобилизованные как из России, так и из оккупированной части Луганской области, подразделения «ЛНР», кадыровцы, которых используют как заградотряы, и кадровые военные — ГРУшники и десантники. [Последние] — это наиболее опасные войска, но они не неограничены в России. Поверьте мне, я видел собственными глазами, какие целые роты российских десантников погибают и убегают, оставляя на поле боя и раненых, и оружие, и все, лишь бы оттянуться хотя бы на какое-то безопасное расстояние.

— Если россияне пытаются наступать, они оставляют свои готовящие линии обороны. Это значит, что возникает возможность бить их очень крепко?

— Нам все же не хватает наступательного оружия — той тяжелой техники, которую мы ждем в ближайшее время, которую уже пообещали европейские страны, президенты лично пообещали.

Мы видим много работы, которую проводит президент Владимир Зеленский, его турне, которые заканчиваются положительными решениями по передаче военной техники и даже авиации и дальнобойных ракет ВСУ.

Как только наши военные получат соответствующую технику, то могу сказать, что мы от обороны перейдем уже в полномасштабное наступление.

— Морозы начались только в феврале. Погода влияет и на российских оккупантов, и на украинцев тоже. Теперь погода кому больше способствует?

— Это такая взаимная выгода. И потому, что и у нас есть техника, и танки, и БТРы, и БРДМ, и у врага есть тяжелая техника.

Можно говорить о просто активизации на линии фронта боевых действий с помощью военной техники, которая уже по замерзшей земле сможет более или менее свободно передвигаться.

Что касается преимущества: у россиян больше техники, конечно. Но если у них стоит 100 танков, то 100 танков одновременно не пойдут в бой. Это просто факт. Тем более, что наши артиллеристы очень хорошо работают, поражая глубоко в тылу российских оккупационных войск как скопления техники, так и склады боекомплектов.

— Россияне используют возможность тренировать свои резервы на оккупированных территориях?

— Мы знаем, что возле Луганска есть тренировочная база. Но все же тренировки проходят в разных местах – и в Беларуси, в РФ, частично где-то возле Луганска, потому что это глубокий тыл российских оккупационных войск. Поэтому свозятся сейчас все уже полуподготовленные боевики из разных уголков Беларуси и России.

— Подразделения из Беларуси на нашем восточном фланге зафиксированы?

— Да есть. Кстати, даже фиксировали и флаги белорусские. Но они не афишируют это. То есть, есть какие-то определенные подразделения, но не могу сказать, кто именно это. Возможно, это какие-то спецподразделения или полиции, или определенных кадровых военных.

Но нельзя говорить, что прямо белорусская армия зашла на территорию Украины, и она уже ведет определенные активные боевые действия.

— Фиксируется переброска российских военных с юга Украины. Это тоже важный маркер, мне кажется. Потому что нельзя исключать попытки их наступления, например, в Запорожской области. Известно, что в Мариуполе они концентрируют определенные силы.

— Для них это принципиально, чтобы удержать этот сухопутный коридор в Крым. Поэтому я уверен, что они так же будут концентрировать определенные войска.

Если будут у них успехи на каком-то участке фронта, то они одновременно смогут пытаться пойти по разным направлениям для того, чтобы попытаться и дальше оттеснять украинские войска все дальше от сухопутного коридора. На сегодняшний день у нас уже есть оружие, которое может поражать там военные цели.

— Какова ситуация на захваченной Луганщине с гуманитарной точки зрения? Как люди сейчас выживают там?

— Там, где проходила активная фаза боевых действий, ужасная ситуация, люди уезжают из многоэтажных домов, потому что нет ни отопления, ни электричества — ничего. Сельская местность более или менее выживает, потому что они друг с другом обмениваются, то есть перешли на бартер. Плюс у них есть домашнее печное отопление.

Там, где не проходила активная фаза боевых действий, более-менее ситуация нормальная. Но с водой, с электричеством, с газом проблемы.

— На территорию свободной Украины у людей еще есть возможность выезжать? Или это абсолютно исключено?

— В основном через РФ. Трое суток и от 300 евро и более — это цена билетов официально через Россию и балтийские страны.

— Люди попадают в фильтрационные лагеря по дороге?

— Да, попадают. И огромная проблема именно у мужчин.

— Есть информация, что вас вроде бы могут назначить послом в Казахстане. Вы можете это прокомментировать?

— Сейчас идет война, я в президентской команде. Если президент во время войны примет решение, что меня нужно на другое направление фронта назначить, поставить другую задачу, то я, конечно, не буду спорить.

Это совсем другой уровень. Это уже не уровень области, а уровень страны. И те задачи, которые нужно решать где-то за границей, так же важны для ускорения победы Украины.

Но на сегодняшний день этот вопрос, я бы не сказал, что какой-то актуальный, потому что никаких документов нет на мое переназначение.

— А что может быть причиной? Или это исключительно решение президента?

— Это решение президента. Казахстан — это мощная страна с огромными возможностями — это и газ, и нефть, и оружие, и будущие инвестиции в разные направления. Плюс мы видим, что президент Токаев шаг за шагом, но выводит страну из зависимости РФ. Поэтому нам это было бы очень полезно — закрепить с ними отношения, развивать их. Это пошло бы только на пользу Украины.

— Когда мы можем получить то оружие, которое нам сейчас так необходимо на восточном фронте?

— Во-первых, отличный результативный визит президента [в Европу]. В политическом смысле мы видим, как его встречают, как реагируют. И именно президент Зеленский сделал за год Украину из объекта субъектом международной политики.

Во-вторых, из всех заявлений, которые мы услышали от президентов и премьер-министров европейских стран, мы понимаем, что нам все же дадут необходимое тяжелое оружие именно наступательного характера. Я думаю, что в марте мы уже увидим положительные результаты этого визита.