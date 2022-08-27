РФ может создать кризисы в Европе для улучшения переговорной позиции — Подоляк 27 августа, 18:57 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Россия может создать кризисную ситуацию в Европе. Причинами есть улучшения переговорной позиции и получения выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам советника главы ОП, РФ может прибегнуть к отправке большого количества мигрантов в границы ЕС. Или могут планировать террористические атаки на инфраструктурные объекты.

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"Они начнут закулисно манипулировать настроениями, провоцировать усталость от войны", - сказал он.

Подоляк добавил, что чем быстрее Украина получит необходимое новейшее вооружение, тем скорее сможет переломить ход войны.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война РФ против Украины должна закончиться поражением Кремля и возвращением всех оккупированных территорий.

Он заявлял, что Россия будет готова сесть за стол переговоров, когда Украина выйдет на свои международно признанные границы, определенные в 1991 году.

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