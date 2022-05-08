На 9 мая. Зеленский прокомментировал информацию о том, что Россия может официально объявить войну Украине 8 мая, 06:42 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что российский диктатор Владимир Путин 9 мая может официально объявить войну Украине.

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В интервью Fox News глава государства подчеркнул, что, какое бы заявление ни сделал Путин, это ничего не изменит для Украины:



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«Для нас война длится уже восемь лет, полномасштабная война длится более 70 дней… Россияне уничтожили целый город, как в плохом голливудском фильме».

Зеленский добавил, что такие действия, которые в России считают «победой», для всего цивилизованного мира являются поражением.



Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских и западных чиновников писал, что Путин 9 мая может официально объявить войну Украине вместо так называемой «специальной военной операции», как в России называют полномасштабное вторжение в Украину.



Позже премьер-министр Денис Шмыгаль также сказал, что, по данным спецслужб стран-партнеров, 9 мая Россия намерена официально объявить Украине войну.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью НВ сказал, что Россия готовится объявить мобилизацию 9 мая.



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