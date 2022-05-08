На 9 мая. Зеленский прокомментировал информацию о том, что Россия может официально объявить войну Украине

8 мая, 06:42
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что российский диктатор Владимир Путин 9 мая может официально объявить войну Украине.

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В интервью Fox News глава государства подчеркнул, что, какое бы заявление ни сделал Путин, это ничего не изменит для Украины:

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«Для нас война длится уже восемь лет, полномасштабная война длится более 70 дней… Россияне уничтожили целый город, как в плохом голливудском фильме».

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Зеленский добавил, что такие действия, которые в России считают «победой», для всего цивилизованного мира являются поражением.

https://www.youtube.com/watch?v=0o-7uJoGjaU&t=79s

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских и западных чиновников писал, что Путин 9 мая может официально объявить войну Украине вместо так называемой «специальной военной операции», как в России называют полномасштабное вторжение в Украину.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль также сказал, что, по данным спецслужб стран-партнеров, 9 мая Россия намерена официально объявить Украине войну.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью НВ сказал, что Россия готовится объявить мобилизацию 9 мая.

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https://www.youtube.com/embed/_1aZQ06FVho
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Владимир Путин Владимир Зеленский Военные преступления РФ Война России против Украины

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