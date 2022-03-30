Российские мины в Черном море несут опасность для всех суден в регионе — Зеленский 30 марта, 16:09 Цей матеріал також доступний українською Зеленский обратился к парламенту Норвегии (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские мины в Черном море несут опасность для всех суден в регионе.

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Об этом он сказал во время выступления в парламенте Норвегии.

«Они заминировали море. И теперь мины установлены российскими силами дрейфуют морем. Это опасность для всех, для любых суден любой страны в Черноморском регионе», — сказал Зеленский.

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Президент напомнил, что одну из этих мин удалось своевременно обезвредить в Босфоре, другую — возле границы Болгарии, еще одну — у побережья Румынии.

«Не хочется даже представлять, что будет, если одну из таких мин не удастся вовремя обезвредить. Кто тогда пострадает? Возможно, паромы, не дай бог, или пассажирские лайнеры, торговые судна или танкеры, подрыв которых может привести не только к людским жертвам, но и к масштабной экологической катастрофы. И тогда Россия вновь скажет, как всегда: что это будто бы не она», — добавил Зеленский.

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Он также подчеркнул, что подобная преступность действий РФ на море заслуживает отдельного внимания, поскольку это одна из наибольших угроз международной безопасности.

Россия минирует Черное и Азовское моря с начала полномасштабного вторжения в Украину, блокируя украинские порты.

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что для минирования Черного моря российские оккупанты использовали мины, которые были захвачены в 2014 году в Крыму.

Мины, выпущенные Россией в Черном море, находят у берегов Турции, Румынии, Болгарии.



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