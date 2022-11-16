«Хорошая мина при плохой игре». Как на фоне дипломатических провалов пропагандисты РФ манипулируют падением ракет в Польше — эксперт 16 ноября, 16:07 Польские офицеры недалеко от места падения ракет возле села Пшеводув, 16 ноября 2022 года (Фото:Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

Российские пропагандисты начали язвительно комментировать падение ракет на территории Польши, чтобы подыгрывать собственной аудитории и отвлекать от дипломатических и военных провалов, которых претерпел Кремль в последнее время, рассказал Радио НВ Игорь Рейтерович, политический консультант.

«Ну вообще вчерашнее заявление, она вчера несколько постов написала, оно ложится четко в русло той информационной политики, которую проводит Россия. Они провоцируют НАТО, они как-то пытаются язвительно комментировать все происходящее. Для того чтобы в первую очередь поднять статус России и показать, что «мы никого не боимся, можем нанести удар по территории любой страны и ваши системы ПВО не являются для нас каким-либо препятствием, с Украиной мы воюем, но и вы находитесь в зоне риска», — сказал он.

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К тому же, по мнению аналитика, российская пропаганда пытается влиять на неосведомленные массы граждан РФ, не имеющих четкого представления о работе сил ПВО.

«Понятно, что это пост для неподготовленной массы населения, не очень разбирающегося в том, как работает система ПВО, какие ракеты и как она должна сбивать и ни одна страна, конечно, не может гарантировать полную защиту своих границ от проникновения разных там летательных аппаратов, как самолетов, так и беспилотников. Поэтому вы знаете попытку сделать хорошую мину при плохой игре», — добавил Рейтерович.

Кремль на фоне неудач на фронте и дипломатическом направлении, считает эксперт, переводит фокус на резкие заявления в сторону НАТО.

«На фоне всех дипломатических провалов, которые они имели на заседании G20 и на фоне всех поражений, которые они имеют на фронте — она прибегает к террористическим атакам по Украине, с другой стороны, к подобным заявлениям. И они градус этот будут разгонять, потому что есть часть электората, которая очень положительно воспринимает подобные нарративы, и сейчас на этот электорат российские пропагандисты и будут работать», — резюмировал он.

По данным польских властей, 15 ноября около 15:40, когда Россия наносила самый массированный ракетный удар по Украине с начала вторжения, в селе Пшеводув Грубешевского уезда Люблинского воеводства упала ракета. МИД Польши позже заявил, что она была «российского производства». Пшеводув расположен примерно в 5 км от границы с Украиной.

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В результате падения ракеты погибли двое граждан Польши: польские СМИ сообщали, что ракета упала на территории фермы, на фото и видео с места событий видна большая воронка и разбитая сельскохозяйственная техника.

И в Польше, и во всем мире событие спровоцировало немедленную волну реакции. Предварительные оценки США предполагают падение ракеты украинской ПВО, пытавшейся сбить российские ракеты. На этом фоне НАТО, США и страны G7 заняли консолидированную позицию: трагедия не произошла бы без массированного обстрела РФ, поэтому ее первопричиной является развязанная Россией война.

16 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отдельно заявил, что на территории Польши, вероятно, упала ракета украинского ПВО, но вся ответственность лежит на России.

«Наш предварительный анализ позволяет предположить, что инцидент, скорее всего, был вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты украинской территории от атак российских крылатых ракет», — сказал генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что падение ракеты на территории Польши — не вина Украины, вся ответственность лежит на РФ.

«Позвольте мне четко сказать, что это не вина Украины. Вся ответственность лежит на России, которая продолжает свою незаконную войну против Украины», — добавил он.