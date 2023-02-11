«В Кремле копают себе яму». Интервью с Лубинцем — о лжи РФ по поводу пленных и позорной «доставке» украинских детей из Австрии в Москву 11 февраля, 09:14 Эксклюзив NV Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец / Facebook)

Россия копает себе яму, когда заявляет, что вроде бы родные военнослужащих ВСУ не хотят, чтобы те возвращались из плена, считает украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он уверяет, что у агрессора нет никаких доказательств этих слов.

Кроме того, Лубинец вышел из Европейского института омбудсмена, ведь австрийский «правозащитник» незаконно вывез в Россию двух украинских детей, которые в результате войны против Украины находились в его стране.

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Подробности двух инцидентов Лубинец рассказал в интервью Radio NV.

— Россияне придумали новую тактику, как затягивать обмен пленными. Вы ссылаетесь на так называемую уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову, которая сказала, что к ней обращаются матери украинских военнопленных и просят их не возвращать домой. Что это за история? И действительно, Москалькова верит в то, что это могут воспринять за правду?

— Действительно, российская сторона верит в то, что таким образом они могут объяснить, почему они не отдают наших героев и героинь. Это вообще нонсенс. Мы начали за этим наблюдать достаточно давно, но это не было столь масштабно, как сейчас.

То есть, предоставляются какие-то большие списки с нашей стороны. Я постоянно подчеркиваю, что украинская сторона пытается найти взаимопонимание с российской стороной, чтобы выйти на обмены всех на всех по категориям: всех раненых на всех раненых, всех женщин военнослужащих на всех женщин военнослужащих. То есть, на такие большие обмены. Российская сторона сначала просто затягивала, а потом начала говорить, что «у нас эти отказались от обмена, эти не хотят возвращаться в Украину».

У нас было предложение: с каждым военнослужащим Украины, если он не хочет возвращаться, я, как омбудсмен Украины, хочу лично встретиться онлайн. И пусть мне подтвердят, что действительно отказываются от обмена. Сначала даже российская сторона согласилась на такой формат, а затем отменила его именно в день, когда должно было состояться первое онлайн-общение.

Потом [появилось] это заявление Москальковой, что к ней обращаются уже сотни матерей, родных, которые будто просят не возвращать своих родных в Украину, потому что вроде бы Украина сразу их записывает снова в ряды ВСУ, отправляет на войну. Знаете, есть такая поговорка: на воре и шапка горит. Кто больше кричит, тот и есть сам вором.

Так вот: российская сторона делает один в один то, о чем и заявляет. И, в отличие от российской стороны, у Украины есть доказательства. Например, дважды уже попадали в плен российские военнослужащие — Александр Фоменко из Таганрога и Руслан Вальяшин. Это были российские военные, попавшие в плен, вернувшиеся, снова ушедшие на войну и вторично попавшие в плен.

С украинской стороны такого не было ни разу и не будет. Ибо, в отличие от российской стороны, мы не только не заставляем, но сначала, как предлагать любое дальнейшее прохождение военной службы, мы понимаем, что каждый, кто вернулся из российского плена, нуждается в длительной медицинской реабилитации и медицинской помощи, а затем — психологической. Люди не могут сразу попадать снова в ВСУ, в воинские части, непосредственно принимающие участие в боевых действиях.

— То есть, мы имеем дело с обычным таким российским пропагандистским безумием: «сотни матерей просят, чтобы не выпускали из плена, потому что в плену им лучше, чем на родине».

— В плену им настолько лучше, что все они теряют десятки килограммов. И именно потому, что им настолько «лучше», РФ ни разу не допустила туда ни одну международную организацию, никаких международных наблюдателей. Именно для того чтобы, наверное, никто не убедился, насколько там «хорошо» нашим военнослужащим.

Знаете, они это не только транслируют внутри, они думают, что могут убедить еще кого-то извне. Потому что они направляют какие-то официальные письма на Международный комитет по предотвращению пыток, рассказывают, как Украина плохо себя ведет, что действительно к ним обращаются украинские матери. Но даже не могут понять, что сами роют себе яму. Никаких доказательств не могут предоставить, кроме таких заявлений.

— 4 февраля были освобождены 116 украинских защитников. Удалось ли вам с кем-то из них пообщаться? Где их содержали? В каких условиях? Может быть, их показания можно использовать как контрпропаганду того, что говорит Москалькова?

— Во время каждого освобождения мы — я и моя команда — общаемся практически с каждым возвращающимся. Мы, с одной стороны, фиксируем их состояние, с другой — еще раз фиксируем нарушения РФ Женевской конвенции. Ибо условия содержания не соответствуют международному гуманитарному праву.

То, что применяют к нашим героям и героиням, также нарушает все Женевские конвенции, международное гуманитарное право. К сожалению, международное сообщество как-то вяло реагирует на это. Фиксации этих доказательств и фактов, которые мы делаем, пересылаем к международникам, но мы не получаем, на мой взгляд, достаточной реакции.

Отдельно мы с вами можем общаться по деятельности Международного комитета Красного креста, которая не то что неудовлетворительная. По моему мнению, они не выполняют вообще свой мандат.

И потому не раз мы уже выходили с инициативой создания новой организации (возможно, со штаб-квартирой в Украине), которая могла бы четко не только фиксировать, но и реагировать на многочисленные нарушения, ужасные нарушения, которые продолжает делать РФ в отношении военнопленных.

— Стало известно о смерти двух граждан Украины, которые были незаконно осуждены оккупантами, содержались либо в российской колонии, либо на территории временно оккупированного Крыма. Речь идет о Константине Ширинге и Джемиле Гафарове. Есть ли реакция от международного сообщества на этот счет?

— Мы направили срочное письмо в комитет ООН по предотвращению пыток. Я сейчас готовлю письмо ко всем остальным международным учреждениям, которые должны фиксировать факты незаконного содержания и убийства наших граждан на территории РФ.

Происходящее — это нонсенс. Граждане Украины проживали на своей территории законным способом, а эту территорию незаконно аннексировала РФ, и после этого обвиняют граждан Украины по российскому законодательству. С точки зрения международного права это нонсенс.

Но мы еще раз не фиксируем, на мой взгляд, четкой, серьезной реакции со стороны международного сообщества. Я очень хотел бы (в настоящий момент мы готовим отдельные документы), чтобы это стало отдельным [вопросом] рассмотрения Совета безопасности ООН и генеральной ассамблеи ООН по незаконному содержанию тысяч и десятков тысяч гражданских лиц РФ.

С 2014 года РФ это делает и продолжает делать — незаконно держит, арестовывает без доказательств, осуждает, дает какие-то большие сроки, вроде обвиняет всех в участии в террористической организации или в шпионаже в пользу Украины на территории РФ. По этому вопросу следует делать отдельную резолюцию, которая должна стать дополнительным фактом, аргументом продления санкционной политики против РФ, наложения новых санкций на руководителей российского государства, на всех, кто принимает в этом участие.

И это дополнительный аргумент, чтобы наконец принять решение о создании международного трибунала, который осудит высшее военно-политическое руководство РФ, уже окончательно признав, что во главе стоят террористы.

— А что говорят представители Красного Креста неофициально? Действительно у них нет никаких рычагов?

— Да. И публично, и не публично они говорят, что у них есть принцип нейтральности, что они не должны становиться на чью-либо сторону, что они не могут прямо указать, что РФ нарушает их мандат. По их словам это приведет к тому, что РФ запретит деятельность Международного комитета Красного Креста на территории РФ.

Я всегда им объясняю: а что изменится для граждан Украины? Вы сейчас работаете на территории РФ, вы получаете большие заработные платы, вы говорите, что вы что-то делаете. Что конкретно вы делаете для граждан Украины на территории РФ? Ничего. Вас пускают туда? Вы смотрите условия? Нет. Вас допускают к военнопленным? Нет. Вас допускают к гражданским заложникам? Нет. То есть своим присутствием вы наоборот помогаете РФ. Как будто своим присутствием вы показываете, что Россия все же придерживается Женевских конвенций. Но ведь это неправда, это не так.

Моя точка зрения, что по отношению к гражданам Украины намного была бы более честная позиция, если бы вы вышли и сказали: «Россия нас не допускает. Мы все уже попробовали, писали письма, встречались, но мы уже не можем ничего делать. Россия нас не допускает. Мы понимаем, что мы фиксируем факты пыток, жестокого обращения, ненадлежащего исполнения Женевских конвенций». И даже если после этого РФ вас исключает, выгоняет со своей территории, то это для международного сообщества будет еще дополнительным аргументом, чтобы признать его страной-террористом.

А таким образом, как сейчас, вы же им помогаете. Потому что вы якобы опровергаете эти тезисы, потому что публично вы ни разу не сказали, что Россия вас не допустила. Ни разу за девять лет этой войны Международный комитет Красного Креста публично не признал, что РФ не допускает представителей этой организации к военнопленным и гражданским, которых они держат на временно оккупированной территории и на территории РФ. Ни разу.

Чем вы через призму этого помогаете гражданам Украины? Ничем. Вы делаете только ужаснее.

— Позорный случай произошел в Австрии. Речь идет о том, что член Европейского института омбудсмена Йозеф Зигеле вывез в Россию двух украинских детей. Эти ребята попали в Австрию как беженцы. И сейчас они находятся в России. Вы в ответ совершили экстраординарный поступок — растерзали членский билет Европейского института омбудсмена. А что говорят в этой организации по поводу того, что произошло?

— Действительно, у нас позорный случай, мы с этим отдельно разбираемся. Он не просто член этой организации, он исполнительный секретарь, этот господин Йозефа Зигеле. Он представитель Австрии. И мы получили информацию, что он лично забрал двух украинских детей с территории Австрии, которые там находились абсолютно законным способом.

Это дети из Луганской области. Перед тем как они попали в Австрию, они некоторое время находились во Львовской области. Были все письменные разрешения от родителей, чтобы соответствующие органы Украины занимались их перемещением, чтобы они проживали в Австрии.

Они официально, согласно всем конвенциям, были взяты на консульский учет в Австрии. И об этом было сообщено властям Австрии. Следовательно, дети находились законным способом.

Господин Зигеле их забирает (мы сейчас разбираемся, каким образом он это сделал) и физически доставляет в Россию. По всей вероятности, он это сделал самолетом через Анкару. Прилетел в Москву, где лично передал их представителям РФ. То есть, знаете, такая доставка по вызову украинских детей с территории Европы прямиком в Москву.

Что я делаю? Я входил в эту компанию. Я пишу официальное письмо на президента этой организации Драгона Милкова, оно является омбудсменом Сербии. Я требую созвать заседание этой организации, чтобы мы обсудили это. Второе: какова позиция президента по этому вопросу. Третье: я требую, чтобы был исключен г-н Зигеле из этой организации.

На первое письмо я не получил никакого сознания. Был послан такой ответ, что господин Зигеле, когда он это делал, не был представителем этой организации. У меня возник такой риторический вопрос: ночью Зигеле является представителем этой организации, когда спит, а когда днем он физически забирает украинских детей, перевозит их в Россию, то он обычный гражданин Австрии?

Я направил второе письмо, где также поставил более жесткие требования по исключению, обсуждению этого вопроса и осуждению произошедших событий. На второе письмо я вообще получил какое-то странное письмо, неофициальное, по электронному адресу, что мне ответ не могут предоставить, потому что заблокирован рабочий компьютер.

После этого понял, что президент этой организации Драго Милков поддерживает действия Йозефа Зигеле, а я находиться в рядах этой организации не могу. Я публично написал открытое письмо ко всем членам этой организации с предложением, просьбой, требованием выйти из рядов этой организации. Показал пример. Я публично разрезал членский билет.

Я хотел бы поблагодарить омбудсменов Латвии, Литвы, которые уже вышли из этой организации. И я знаю, что сейчас готовится ряд других наших коллег, которые тоже будут выходить из этой организации.

Считаю, что все, кто своими действиями могут в каком-то смысле поддерживать связь со страной-террористкой, должны публично об этом говорить. И пусть общество их стран дает им оценку.

Кстати, от властей Австрии была достаточно скорая реакция. Меня проинформировали, что открытое уголовное производство господину Йожефу Зигеле приостановили адвокатское удостоверение. У него действительно изъята проверяемая компьютерная техника.

Я надеюсь, что Зигеле будет на скамье подсудимых, как человек, который непосредственно принял участие в похищении двух украинских детей. Именно так я трактую эту ситуацию. Он физически разоблачил украинских детей и передал их представителям страны-террориста РФ.