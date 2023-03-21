В Раде рассчитывают на отдельную резолюцию ПАСЕ по депортации украинских детей Россией 21 марта, 22:34 Мурал в Бахмуте, 3 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что рассчитывает на отдельную резолюцию ПАСЕ на весенней сессии по депортации Россией украинских детей.

«Призывала коллег поднимать тему возвращения украинских детей на всех международных площадках и встречах. Мы рассчитываем на отдельную резолюцию ПАСЕ на весенней сессии, на ближайший саммит лидеров стран-членов Совета Европы, где должен звучать этот вопрос», — написала Кондратюк в Facebook.

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Она добавила, что усилия Украины находят поддержку Еврокомиссии, которая вместе с Польшей и ООН начинает инициативу по поиску украинских детей. При этом, по ее словам, несмотря на неоднократные обращения Верховной Рады, реакция профильных международных организаций, которые должны приоритетно заниматься защитой прав детей, недопущением их вывоза в РФ, возвращением похищенных детей в Украине, очень слаба.

«Речь идет прежде всего о Международном комитете Красного Креста, который имеет такой мандат по Женевской конвенции», — уточнила она.

Кондратюк напомнила, что 16 226 украинских детей до сих пор находятся на территории страны-агрессора, часть из которых были вывезены насильно, разделены с семьями и родными, насильственно усыновлены, или находятся в так называемых «образовательных» лагерях, а на самом деле в лагерях геноцида.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав.

В Офисе президента Украины заявили, что решение МУС означает никаких переговоров с нынешней российской элитой и никакой отмены санкций.