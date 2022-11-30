«Никто не верил в уничтожение». Были ли ошибки в подготовке защиты Мариуполя и как россияне пытаются колонизировать город — советник мэра 30 ноября, 17:30 Эксклюзив НВ Житель во дворе дома, уничтоженного россиянами в оккупированном Мариуполе, 16 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя, в интервью Радио НВ рассказал, были ли допущены ошибки в организации защиты города и как Россия пытается фактически колонизировать регион, вытеснив оттуда украинских граждан.

— Если возвращаться к февралю, когда россияне начали окружать город, можно ли сейчас понять ошибки нашей обороны? Мы в наших эфирах общаемся также с защитниками Мариуполя.

Видео дня

Среди прочего они сообщают о том, что местные власти очень несерьезно относились к угрозе того, что может быть наступление со стороны России, что оно может повториться.

Закапывали окопные линии, это было видно на побережье Азовского моря. По вашему мнению, каковы были ошибки относительно того, как мы готовились, как в Мариуполе готовились к возможному вторжению?

— Знаете, я совершенно не разделяю эту мысль. Я понимаю, о чем идет речь, потому что это звучит немного необъективно, особенно о закапывании береговой линии на грани городского пляжа. Потому что те же окопы на пляже Песчаный были зарыты после того как их покинули военные. Вы же понимаете, что если что-то происходило в городе, касавшееся обороны, то все согласовывалось в первую очередь с военным командованием.

Поэтому я думаю, в этом случае будет уместно послушать именно тех, кто отвечал за оборону Мариуполя, руководство обороны Мариуполя. Очень трудно комментировать военную ситуацию, но просто простые вещи, которые нужно упомянуть. Например, мариупольские автобусы, мусоровозы с первого дня были выставлены на выезде из города с начала войны, с 24 февраля, по согласованию и в сотрудничестве с военными для обеспечения замедления продвижения российских войск в случае их вхождения в город.

И они сработали, по крайней мере, даже те известные видео, где танк на нашем 17-м микрорайоне в упор расстрелял здание и сам упирается в один из городских автобусов.

Если разбираться, какие ошибки были, конечно, какие-то ошибки были. Это следует садиться вместе с военными [и разбирать]. Но я скажу так, что вряд ли кто-то у нас вообще был готов именно к такому нашествию, потому что шагнув назад и накануне войны, разумеется, это была очень обсуждаемая тема и публично, и непублично. И были такие мысли, что единственный путь взять Мариуполь, даже если его окружить — просто стереть его полностью. И никаким другим путём невозможно захватить Мариуполь.

Все сходились на том, что в XXI веке никто такого не будет делать, кроме того, если этот город стратегически важен для россиян и они хотят его взять, кто же будет превращать его в пепел? И что мы имеем в итоге? Есть город, превращенный в пепел. Поэтому понятно, по большей части, по-видимому, какие-то погрешности в организации обороны были связаны с тем, что просто никто не ожидал именно такой бесчеловечности.

С другой стороны, можно посмотреть на эту ситуацию и привести другой пример. Россияне продвигались через левый берег Мариуполя, это с направления Новоазовска, а также с севера, из Волновахи, проходили Сартану, они проходили линию обороны несколько дней. Еще 4 марта они не были даже на границе Мариуполя. А вот со стороны Бердянска, из Крыма к Бердянску, они протопали за три дня и были уже в пригороде Мариуполя.

Поэтому, простите, мне кажется, это не о погрешностях организации обороны Мариуполя, потому что если бы их не было с той стороны, мы уверены, что Мариуполь, во-первых, не был бы окружен, во-вторых, гораздо эффективнее должен бы держать оборону. Поэтому я думаю, что это очень сложная история, о которой стоит действительно будет упомянуть уже после победы, когда станут известны все факты и продвижение войск, и те вопросы, которые витают в воздухе, но никто пока не ищет ответа, потому что они просто где-то не ко времени.

— Все защитники Мариуполя подтверждают ваши слова, что главный фактор того, что россиянам удалось взять в такую осаду Мариуполь — это то, что они так спокойно зашли с юга и это отдельный разговор. Когда вы говорите о том, что разговор о Мариуполе не ко времени, уверены ли вы в том, что он будет ко времени только после победы?

— Я думаю, что сама ситуация, как так произошло и что было не так с военной обороной, она уже проработана военным руководством, у меня в этом нет сомнения и она будет принята во внимание в организации обороны других городов. Кроме того, есть очень неожиданные вещи, которые стали известны по городу, который находится в блокаде и под такими обстрелами, например, такие вещи, мы точно о таком не могли думать до этого.

Но после того, как все вышли из эвакуации, работники, которые занимались определенными вещами, мы выдавали открытые рекомендации всем городам, что сделать, чтобы не повторять судьбу Мариуполя именно потому, что стало известно, что никто к тому не готовился, а стоило бы.

К примеру, сделать список природных источников, где можно взять воду, если не будет центрального водоснабжения. При подготовке при обстрелах очень важная вещь — это шиномонтажи, которые должны быть, в частности, мобильные, потому что это очень большая проблема, изрезанные колеса от обломков при обстрелах.

Куча вещей, действительно, не готовились, этого и не ожидали. Я не уверен, могли ли мы думать об этом или не могли думать, однако на сегодняшний день это известно и результат, к сожалению, тот который имеем и выводы сделаны. Эти выводы были переданы по крайней мере тем мэрам городов, которые к тому времени, в марте-апреле, были под угрозой того, что к ним сдвинется линия фронта. И я думаю, что наши военные сделали то же самое.

И опять же относительно обороны Мариуполя. Я вижу, что очень много интервью с нашими защитниками, перед которыми мы просто в неоплатном долгу, но важно дождаться, что скажут люди, которые руководили обороной Мариуполя и сейчас находятся в Стамбуле, мы все знаем, им запрещено давать комментарии по этому поводу.

Потому что руководство города было на связи с руководством Азовстали, военным руководством Азовстали, с первого до последнего дня, поверьте. Без этих людей, без их выводов сделать полноценную оценку и выводы по погрешностям, которые были сделаны — это не перевод ответственности, а именно для окончательного понимания, что было сделано не так, — это будет немного не то что некорректно, это будет неполная картина по меньшей мере.

— Мы понимаем сейчас, что россияне временно оккупировали такой большой город, где 90% поврежденных построек. Какую-то часть можно использовать как жилье, также помним, что был уничтожен завод Азовсталь, почти уничтожен завод Ильича. Это градообразующие предприятия, вокруг которых формировалась жизнь жителей. Каковы планы оккупантов по этому городу, как они могут его использовать, по вашему мнению?

— Мы не будем брать то, что они озвучивают, этот бред. А вот что будет с городом, скажем, если, не дай Бог, оккупация Мариуполя будет год, например, следующий, что будет происходить? В Мариуполе есть предприятие, которое называется Азовэлектросталь, оно принадлежит к орбите людей, часть бизнеса которых находится в Москве, которых представляет Саблин, этот депутат Госдумы, откуда он и выходец. Они пытаются его запустить, запустить электроплавильные печи и тот металлолом, который есть в Мариуполе, просто переплавлять.

Далее о металлургическом производстве речь не идет, речь идет о металлургическом сырье, металлоломе. А металлолом, если все помнят, находится под санкциями и его нелегко поставлять куда угодно. Это, во-первых, что касается экономики города. Во-вторых, конечно, порт, который в конце концов у них есть планы запустить как достаточно большой логистический хаб. Это касается груды вещей, и зерна, которое они могут вывозить, и того же металлолома, и военного назначения порта.

Железная дорога, которая тоже ремонтируется на сегодняшний день, им очень важно восстановить этот узел, полноценное железнодорожное сообщение между Мариуполем и Волновахой, потому что дальше из Волновахи оно не может двигаться на Розовку, там другой железнодорожный хаб, дальше уже Мелитополь и Крым, возможный именно для железнодорожного сообщения. Это то, что касается экономики Мариуполя.

Все остальное — строительство продолжается, и каких-то сборных домов из бетонных конструкций, но даже нам уже понятно, что это для фактической реализации политики замещения украинского населения российским населением. Это отдельная очень печальная история, потому что, например, в Мариуполе, по нашим подсчетам, находится где-то 120−130 тысяч человек на сегодняшний день, соответственно, кроме того, уже находится около 35 тысяч российских граждан.

И это только мужчины, их количество ожидаемо увеличится до 50 тысяч к концу этого года. И с той тенденцией, которую мы видели, поскольку с весны никто не скрывает, что они будут сюда перевозить семьи, количество граждан Российской Федерации на территории Мариуполя может увеличиться до более 100 тысяч человек.

В то же время, украинское население сокращается. Сокращается по естественным причинам, к сожалению, из-за большой смертности, сокращается потому, что люди уезжают все же из города и сейчас с приходом зимы, потому что не будет теплоснабжения, этот процесс ускорится.

Пожалуй, будет очередная волна тепловой эвакуации, завуалированная дежурная депортация. Поэтому таковы планы у Мариуполя. Если Мариуполь останется в оккупации в перспективе трех лет, например, мы уверены, что так не будет, [то в городе] соотношение россиян и граждан Украины изменится.

Там будет где-то до 30 тысяч украинцев, трудоспособного населения и более 150 тысяч граждан РФ. Вот это — главный план России по Мариуполю, потому что он как сейчас набрал [ход] и будет иметь для них большое значение как военно-логистический хаб в части сухопутного коридора в Крым.

— А что это за мужчины? Вы говорите, их уже 30 тысяч, это строители, кто они? Учитывая, что все-таки приближается зима, она начинается уже через два дня, морозы, холода, отопления нет, кто это, что это?

— Это строители, занимающиеся выполнением российских подрядов, в частности по демонтажу, ремонту, обслуживанию города по некоторым направлениям (порт, ремонт железной дороги и т. п. ). Это мужчины, которые занимаются ремонтом, причем мужчины в большинстве своем не из европейских регионов Российской Федерации, это Дальний Восток, то есть люди, для которых климат Мариуполя гораздо привлекательнее, чем климат, в котором они находятся.

Так же и положение, в котором они находятся, потому что сейчас они по большей части живут отдельно от мариупольцев, в отдельных больших палаточных городках прямо посреди города. Но то, что они рассказывают, в общении с местными — это действительно та же история, потому что для них эти палатки — это местами пятизвездочный отель, зарплаты в два-три раза выше российских за те же работы, а условия — такие же как у них дома.

А впереди у них маячат условия, что называется, гораздо лучше: эти путинские квартиры, этакие девятиэтажные хрущевки, если так сказать. И они будут туда заселяться, расселяться, ассимилироваться на территории Мариуполя. По крайней мере, это та самая денацификация, о которой так много было сказано, вот мы видим, как это на практике происходит в Мариуполе.