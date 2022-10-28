Россия пытается превратить Херсонскую область в зону отчуждения — Зеленский

28 октября, 21:54
Поделиться:
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 28 октября, заявил, что страна-террорист Россия хочет превратить Херсонскую область в «зону отчуждения» и мир должен отреагировать.

Глава государства подчеркнул, что РФ уничтожает систему здравоохранения на захваченных территориях — российские оккупанты вывозят оттуда оборудование и машины скорой помощи, а на оставшихся там врачей давят и заставляют переезжать в Россию.

Видео дня

Читайте также:
Буданов предположил, что Украина вернет контроль над Херсоном до конца года

«Прежде всего это касается Херсонской области. Россия делает из Херсона зону без цивилизации, без элементарных вещей, которые доступны в большинстве стран мира. Этот регион до прихода России, как и все другие области Украины, был вполне нормальным и безопасным, там людям гарантировались все социальные услуги… Там гарантировалась жизнь. А теперь Россия пытается сделать Херсонскую область буквально зоной отчуждения», — сказал он.

Читайте также:
Правда жизни под россиянами. Журналист из Херсона снял события первых месяцев оккупации — документальный фильм ВВС

Зеленский попросил жителей временно захваченных территорий делать все, чтобы помочь друг другу, несмотря на действия оккупантов. Президент добавил, что Украина освободит свои территории, но «нужно выдержать время, когда даже формально оккупанты подтверждают, что им не удержаться на территории Украины, и поэтому пытаются похитить уже и медицинское оборудование, поработить медицинский персонал».

https://www.youtube.com/embed/-wY8Jfl_IUM

Ранее глава пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк рассказала, что российские оккупанты разрабатывают несколько сценариев развития ситуации на юге Украины.

Читайте также:
«Промыли мозг, что ВСУ уничтожат Херсон». Зачем оккупанты вывезли «власть» из города и запугивают местных — замглавы облсовета

«Они могут оставить определенные силы, чтобы удерживать правый берег. Но то, что они готовятся к обороне левого берега, тоже довольно красноречиво. То, что они пытаются вложить в сознание остающихся там граждан и мирового сообщества подготовку к уличным боям, — также одна из характеристик их поведения и их дальнейшей операции», — заявила она.

https://www.youtube.com/embed/XD_T5pOkfSs
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Херсонская область Владимир Зеленский Военные преступления РФ Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X