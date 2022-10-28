Россия пытается превратить Херсонскую область в зону отчуждения — Зеленский 28 октября, 21:54 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 28 октября, заявил, что страна-террорист Россия хочет превратить Херсонскую область в «зону отчуждения» и мир должен отреагировать.

Глава государства подчеркнул, что РФ уничтожает систему здравоохранения на захваченных территориях — российские оккупанты вывозят оттуда оборудование и машины скорой помощи, а на оставшихся там врачей давят и заставляют переезжать в Россию.



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«Прежде всего это касается Херсонской области. Россия делает из Херсона зону без цивилизации, без элементарных вещей, которые доступны в большинстве стран мира. Этот регион до прихода России, как и все другие области Украины, был вполне нормальным и безопасным, там людям гарантировались все социальные услуги… Там гарантировалась жизнь. А теперь Россия пытается сделать Херсонскую область буквально зоной отчуждения», — сказал он.

Зеленский попросил жителей временно захваченных территорий делать все, чтобы помочь друг другу, несмотря на действия оккупантов. Президент добавил, что Украина освободит свои территории, но «нужно выдержать время, когда даже формально оккупанты подтверждают, что им не удержаться на территории Украины, и поэтому пытаются похитить уже и медицинское оборудование, поработить медицинский персонал».

Ранее глава пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк рассказала, что российские оккупанты разрабатывают несколько сценариев развития ситуации на юге Украины.

«Они могут оставить определенные силы, чтобы удерживать правый берег. Но то, что они готовятся к обороне левого берега, тоже довольно красноречиво. То, что они пытаются вложить в сознание остающихся там граждан и мирового сообщества подготовку к уличным боям, — также одна из характеристик их поведения и их дальнейшей операции», — заявила она.

