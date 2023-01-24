Угроза нового наступления: Зеленский говорит, что РФ жаждет реванша, в Белом доме предупредили о «решающих неделях» 24 января, 17:05 Владимир Зеленский настаивает на поставках Украине современных западных танков (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что кремлевский режим сейчас накапливает силы для нового масштабного наступления.

Об этом глава государства заявил во время совместной пресс-конференции со своим финским коллегой Саули Ниинисте, которому он рассказал о ситуации на поле битвы и планах РФ на ближайшее будущее.

Видео дня

«Очевидно, что российское руководство готовится к реваншу, накапливает силы. Но также очевидно, что террористическое государство должно проиграть… В этом контексте мы обсудили участие Финляндии в коалиции стран по вопросу поставок Украине современных западных танков», — отметил Зеленский.

С его оценкой российских планов согласны и в администрации президента США Джо Байдена.

По словам координатора стратегической коммуникации Белого дома по национальной безопасности и обороне Джона Кирби, ближайшие недели и месяцы для Украины «будут решающими», и в этом контексте дискуссия Польши и Германии по поводу поставок ВСУ танков Leopard 2 чрезвычайно важна.

«Они важные заинтересованные стороны в поддержке оборонных потребностей Украины. Они знают, что поставлено на карту, и очень открыто поддерживают Украину. Мы все знаем, что ближайшие недели и месяцы будут решающими для Украины, особенно на Донбассе. И мы знаем, что вооружение — это то, что и дальше потребуется украинцам. Мы вместе работаем над тем, чтобы доставить военную помощь в кратчайшие сроки», — заявил он в интервью RMF.